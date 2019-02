Alluvione Sicilia | Musumeci incontra i sindaci del Riberese

Maltempo Sicilia - Musumeci : “15 interventi per Alluvione nel Siracurano” : “Dopo il nubifragio dell’ottobre scorso, il Governo regionale si è attivato immediatamente per aiutare le zone colpite a risollevarsi. A tutte le province dell’Isola, nessuna esclusa, abbiamo rivolto la stessa attenzione”. Lo dice il presidente della Regione Sicilia na, Nello Musumeci , aggiungendo: “Per quanto riguarda il Siracusano, già una settimana dopo la catastrofica alluvione sono stati avviati ben quindici ...

Maltempo Sicilia - danni dopo l’ Alluvione : Musumeci incontra i Sindaci del Riberese : Incontro tra il presidente della Regione Sicilia na, Nello Musumeci , e i Sindaci del comprensorio agricolo ed irriguo di Ribera (Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Lucca Sicula, Ribera, Sciacca e Villafranca Sicula). Sul tappeto il tema dei danni causati dall’alluvione del 2 e 3 novembre scorso al comparto agricolo. Il vertice è in programma lunedì 18 febbraio, alle 18, a Palazzo d’Orleans, sede della Presidenza della Regione ...

Alluvione Sicilia : “Ok al piano interventi da 5 milioni per i danni” : Il governo Musumeci ha approvato il piano di interventi per ripristinare le infrastrutture pubbliche danneggiate dagli eventi alluvionali dello scorso ottobre che hanno interessato l’area del Calatino, la Piana di Catania e il versante orientale della Sicilia. “Adottiamo misure straordinarie – commenta il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci – per restituire piena funzionalità alla viabilità provinciale e ...