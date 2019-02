Alla Consob salta il ticket Savona-Minenna | l' ex ministro vuole Deodato segretario

Inps - la rabbia del M5S contro Salvini «Ha già avuto Savona Alla Consob» : ... in particolare con il sottosegretario all'Economia Laura Castelli. Ma resta il candidato di bandiera. Anche perché il suo nome era in lizza anche per l'Anpal, l'agenzia che gestirà in prima battuta ...

Ue in campo per Bankitalia e Consob : "Preservarne l’indipendenza" | E arriva una nuova critica Alla Manovra : arriva il monito di Bruxelles dopo il duro attacco da parte di Salvini e Di Maio, che chiedevano "più discontinuità"

Savona - secondo me la sua nomina Alla Consob dimostra che il governo giallo-verde è bipolare : A Federica (nome di fantasia) si era materializzato d’incanto l’uomo della vita sul pianerottolo del suo nuovo appartamento ad Atlanta dove si era appena trasferita. Un Robert Redford giovane, brillante, spiritoso, sportivo quanto basta, modi squisiti, reddito da yuppie. Insomma il destino scodella la perfezione nella persona di Andrew (altro nome di fantasia). Si schiude un periodo di esuberante trasporto in perfetta estasi simbiotica su quel ...

Di Maio : «Bankitalia - serve discontinuità». Salvini : «Azzerarla - insieme Alla Consob» : «Per Bankitalia serve discontinuità», «non possiamo pensare di confermare le stesse persone che sono state nel direttorio di Bankitalia, se pensiamo a tutto quel che è...

Di Maio : 'Bankitalia - serve discontinuità'. Salvini : 'Azzerarla - insieme Alla Consob' : 'Queste persone - ha proseguito, riferendosi agli ex soci di Banca Popolare di Vicenza - sono state prese in giro dalla politica che non ha controllato, così come pure dalle istituzioni di controllo ...

La nomina di Paolo Savona Alla Consob è illegittima? : Giuseppe Vegas , mandato 2010-2018, addirittura era, proprio come Savona, membro di un governo, Berlusconi IV, in cui ricopriva la carica di viceministro dell'Economia, fino al giorno prima della sua ...

Antonio Maria Rinaldi : "Paolo Savona Alla Consob : personalità troppo forte per nasconderlo" : "Paolo Savona alla Consob? Persona di altissimo profilo, ce n'è bisogno. Troverà molti fascicoli sulla sua scrivania. Per scaramanzia ho aspettato la notizia ufficiale per mandargli gli auguri". Antonio Maria Rinaldi, l'economista vicino al ministro leghista, ospite di Serena Bortone ad Agorà, sui R

Stefano Buffagni : "Non sono io l'artefice - la scelta di Savona Alla Consob è condivisa" : "Io artefice dell'accordo su Paolo Savona come presidente Consob? Guardi, non mi faccia ridere. La scelta di Savona è stata fatta dai due presidenti, Mattarella e Conte, ed è stata approvata dal Consiglio dei ministri. Ovviamente noi siamo soddisfatti, anche se ribadiamo che Minenna è un grande professionista che può dare una mano al Paese". Così Stefano Buffagni, sottosegretario pentastellato agli Affari ...

Paolo Savona Alla Consob : «Vado - ho lo spirito di Ulisse». L'ottovolante del prof che aveva scosso l'Europa : In questo mondo di scappati di casa lui almeno è competente. In questi primi mesi di governo, di Savona ne ho conosciuti almeno quattro». Il migliore? «Il pompiere, quello che ha portato una parola ...

Consob - Alla fine la scelta va su Paolo Savona. Lascia il Ministero. Protesta l'opposizione : 'Irregolare' : Non ci sarà un rimpasto di governo, il premier Conte assumer ad interim la carica di ministro degli Affari europei. Il Pd presenta un'interrogazione al premier sostenendo l'incompatibilità. Divisa ...

Accordo Lega-M5S - Savona Alla Consob. Pd all’attacco : «Incarico incompatibile» : Il consiglio dei Ministri ha confermato la nomina proposta, ora la parola va alle commissioni parlamentari e a Mattarella. La delega agli Affari europei passa al premier Conte

Accordo Lega-M5S - Savona Alla Consob : Il consiglio dei Ministri ha confermato la nomina proposta, ora la parola va alle commissioni parlamentari e a Mattarella. La delega agli Affari europei passa al premier Conte

Il vuoto Alla guida della Consob e Sanremo 2019. Di cosa parlare stasera a cena : Luciano Capone ci riporta il giudizio sulle scelte politiche italiane di un importante giornalista del Venezuela che ha provato a resistere al chavismo. All'Italia truce e sovranista e che "se ne frega" si può dire qualcosa di più genialmente offensivo di "sa essere accomodante"? Il cosiddetto r

Consob - i dossier caldi sul tavolo di Savona : dAlla contesa su Tim alle banche : L’arrivo del nuovo presidente Paolo Savona alla presidenza di Consob coincide con il surriscaldarsi della contesa per la governance di Tim. Tra gli altri dossier sui quali è al lavoro la Commissione ci sono sicuramente le banche e il monitoraggio connesso al processo di salvataggio di Carige...