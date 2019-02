Alla Casa di Riposo di Cles pomeriggio di sport e spettacolo sui pattini

Upas - puntate all'1 marzo : Adele Alla ricerca di una casa : Lunedì 25 febbraio ha inizio una nuova settimana che mette in serbo molte sorprese per i telespettatori curiosi di conoscere l'evoluzione delle storie di alcuni personaggi. Una delle protagoniste indiscusse sarà Adele , decisa a chiudere i rapporti con il marito dopo aver ricevuto continue violenze da parte sua. Franco invece dovrà proteggere la sua famiglia d alla sete di vendetta di Gaetano, uscito di prigione. Gli spoiler degli appuntamenti che ...

Roma. Mostra di Lea Contestabile Alla Casa della Memoria : Elementi di cosmografia amorosa è una Mostra concepita per la Casa della Memoria e della Storia di Roma come un

Florentina - travolta da un’auto e uccisa mentre torna a casa in bici insieme Alla figlia : Florentina Ionita, 38 anni, è stata investita e uccisa ieri pomeriggio a Busco Ponte di Piave, in provincia di Treviso. Ad assistere alla drammatica scena la figlia di 14 anni.Continua a leggere

Pordenone - incendio in casa : muore un bambino di nove anni. Il padre si salva gettandosi dAlla finestra - è ferito : Un bambino di 9 anni è morto nella sua casa avvolta dalle fiamme a Pinzano al Tagliamento, in provincia di Pordenone. Il padre, per salvarsi dall’incendio, si è gettato dalla finestra e si è ferito. Lo rendono noto i vigili del fuoco di Pordenone, che sono intervenuti per spegnere il rogo con tre squadre e un’autobotte. Nell’incendio, le cui cause dovranno essere accertate, sono rimasti ustionati due gemelli adulti, che erano in casa ...