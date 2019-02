Aids | davvero siamo vicini a un vaccino? Facciamo chiarezza

ilfattoquotidiano

: Al posto ci certi imbecilli che abbiamo visto fare “senatore a vita” da qualcuno (similes cum similibus...) sarebbe… - lupus_in_tabula : Al posto ci certi imbecilli che abbiamo visto fare “senatore a vita” da qualcuno (similes cum similibus...) sarebbe… - saracr96 : Queste sono le notizie davvero importanti da diffondere.... Più soldi alla ricerca #AIDS - ONEinItalia : Il successo dell’infermiera Nana dimostra che possiamo davvero giungere a un punto di svolta nella lotta all’HIV/AI… -

(Di sabato 16 febbraio 2019) Una scoperta scientifica dovrebbe essere sempre salutata con interesse e compiacimento. Non sembra che questo sia avvenuto per il“italiano” del team Ensoli dell’Iss, destinato alla terapia dell’, basato sull’anti-Tat, di cui la stampa ha ultimamente dato notizia.Forse quelli che sono gli aspetti biologici e clinici non sono stati messi adeguatamente in evidenza e a me piacerebbe descriverli in maniera semplice, per quanto possibile, senza scadere in facili entusiasmi, e nemmeno eccedere in ipercriticismo. Cosa è in primo luogo il Tat? Tat è una proteina dell’Hiv che svolge un ruolo chiave nel ciclo di vita del virus e nella patogenesi della malattia. Tat viene prodotto molto precocemente nel corso dell’infezione e viene rilasciato nell’ambiente extracellulare accumulandosi nei tessuti. Riesce a esercitare effetti sia sul virus che sul sistema ...