Adriano Panatta | Io sono per l' accoglienza Sempre Ma ormai l' Italia è un paese

(Di sabato 16 febbraio 2019)ha il dono della sintesi, che a volte sconfina in ruvidezza. E possiede anche la straordinaria capacità di mettere in soggezione il suo interlocutore, quasi fossimo sul set de "La profezia dell'Armadillo", quando spiega a Zerocalcare la vita. "Tu non puoi capì" lo apostrofa, ed è un po' quello che corre sottotraccia nella nostra conversazione.Da una manciata di settimane– che non ha bisogno di descrizioni, essendo unanimemente considerato come uno dei più grandi giocatorini nella storia del tennis – è in libreria con "Il tennis è musica" (Sperling&Kupfer, pp. 290), viaggio nella storia del gioco attraverso le biografie dei grandi e le esperienze dello stesso, che filtra con gli occhi adesso del ricordo, adesso del presente, i più amati e abili atleti di tutti i tempi. "Questo ...