Abusi su minori | l’arcivescovo McCarrick ridotto allo stato laicale dal Papa

Abusi sui minori - la voce delle vittime può salvare la Chiesa : Secondo la cronaca dell'epoca riportata da L'Osservatore Romano 'una decina di testimoni, donne e uomini, vittime dirette degli Abusi o loro rappresentanti, hanno parlato denunciando e presentando ...

Un cardinale : "Si riconosca rapporto omosessualità - Abusi su minori" : Secondo un alto prelato vaticano ci sarebbero dei rapporti tra l'omosessualità e gli abusi sessuali sui minori che hanno coinvolto diversi chierici in giro per il mondo. L'ex Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, il cardinale Gerhard Ludwig Müller, ha affermato in un'intervista al National Catholic Register, che i dirigenti della Chiesa ...

Abusi sessuali su minori per 4 anni : sacerdote arrestato per pedofilia : Il 63enne Thomas Gainley è finito in manette in New Jersey, Stati Uniti, per Abusi sessuali contro minori. Le violenze...

Abusi su pazienti - anche minori : arrestato cardiologo : Un cardiologo è stato arrestato dai carabinieri di Urbino per Abusi su alcune pazienti . Il medico, finito ai domiciliari, è accusato di violenza sessuale aggravata all'interno di due ambulatori ...

Urbino - Abusi sessuali su pazienti : arrestato cardiologo - vittime anche minori : Andavano da lui per una visita cardiologica, ma il dottore abusava di loro . Per questo motivo i carabinieri della compagnia di Urbino hanno eseguito un'ordinanza di applicazione degli arresti ...

Leaving Neverland - il documentario su Michael Jackson e gli Abusi su minori : Farà il suo debutto al Sundance Film Festival, che si terrà dal 24 gennaio al 3 febbraio prossimi, il documentario Leaving Neverland di Dan Reed, prima di essere trasmesso su Hbo la prossima primavera. Il progetto, della durata di quattro ore, si concentrerà sulle vicende che riguardano Michael Jackson e le accuse di violenze su minori che a un certo punto emersero nel corso della carriera del cantante. A partire dal 1993, infatti, vennero allo ...

Ex allenatore muore in incidente 15 minuti prima di essere processato per Abusi su minori : Il 75enne era atteso in Tribunale per essere processato per abusi su un gruppo di ragazzi minori di 16 anni che aveva allenato in passato. L'uomo, che si era dichiarato innocente, era al volante della sua auto quando si è improvvisamente schiantato contro un albero. Il giudice che presiedeva la corte non ha potuto fare altro che chiudere il fascicolo.Continua a leggere

Violenza sessuale su figlie minori della compagna/ Bari - 50enne arrestato : "Abusi di notte nella cameretta" : Bari, Violenza sessuale su figlie minori della compagna: 50enne arrestato. Gli inquirenti: "Abusi di notte nella cameretta"