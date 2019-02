Abusa della figlia disabile per anni | arrestato 80enne a Varese

Varese. Ottantenne Abusa sessualmente per anni della figlia disabile : Gli abusi sono stati scoperti dalla Polizia grazie alla segnalazione del personale ospedaliero che in più occasioni aveva rimproverato un

Terribile accusa per un padre : Abusava della figlia con problemi psichiatrici : Busto Arsizio , Varese, , 16 febbraio 2019 - Un 80enne, residente in provincia di Varese, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di aver abusato per anni della figlia con problemi psichiatrici. ...

La peggiore festa di nozze : sposo Abusa della cameriera - scatena rissa e viene arrestato : Il 31enne ha molestato e aggredito sessualmente una cameriera minorenne, poi ha scatenato una violenta rissa tanto da rendere necessario l'intervento della polizia che lo ha arrestato davanti alla sposa in lacrime.Continua a leggere

Macerata : Abusa della figlia e l'abbandona per strada - dove questa muore - padre a processo : Un episodio tanto grave quanto inquietante, destinato a far parlare ancora per diverso tempo e che riguarda, purtroppo, il fenomeno, sempre più frequente, della violenza sessuale e degli abusi nei confronti delle donne. In questo caso, nella vicenda accaduta a Macerata, precisamente nel piccolo comune di Trodica di Morrovalle, il carnefice è il padre della vittima. Si tratta del quarantacinquenne pakistano Muhammad Riaz, che dovrà rispondere a ...

Australia - Abusava della sua fidanzata nel sonno dopo averla drogata : arrestato 23enne : Una vicenda terribile arriva dall'Australia. Si tratta, purtroppo, dell'ennesimo fatto di cronaca che riguarda abusi di natura sessuale perpetrati su una donna. In questo caso è stata la stessa vittima ad accorgersi di quanto le stesse accadendo, ormai da diverso tempo. I fatti risalgono ad un arco temporale che va dagli ultimi mesi del 2015 fino al luglio 2016. Fino a quel momento, per circa 10 mesi, la ragazza subì le angherie del suo uomo, ...

Bari - imprenditore 50enne Abusava da anni delle figlie minorenni della compagna : L'uomo, un imprenditore barese di 50 anni, è stato arrestato: ha abusato per anni delle due figlie, entrambe minorenni, della convivente.Continua a leggere

Bari - Abusa delle figlie minorenni della sua compagna : arrestato imprenditore : L'ennesima brutta vicenda di abusi in Puglia, arriva da Bari. Come si apprende infatti dalla stampa locale e nazionale, nelle ultime ore la polizia di Stato del capoluogo pugliese ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un imprenditore del posto, un 50enne. L'uomo è accusato di aver abusato delle figlie minori della sua compagna per diversi anni. Una delle due adolescenti sarebbe stata vittima degli espliciti gesti ...

Pedofilo ucciso a Benevento - la Procura : i mandanti sono i familiari della 15enne Abusata : "L'omicidio di Giuseppe Matarazzo è stato sicuramente su commissione". Lo ha detto il Procuratore di Benevento, Aldo Policastro, commentando i due arresti per l'omicidio del Pedofilo ucciso a distanza ...

Bologna - nonno orco Abusa della nipotina di 6 anni : “Era lei che mi provocava” : Il settantenne condannato a otto anni di reclusione dal Tribunale di Bologna con rito abbreviato. A denunciarlo erano stati i genitori della piccola dopo aver appreso dalla babysitter le confessioni della piccola che dopo mesi di abusi aveva trovato la forza di aprirsi raccontando le violenze subite.Continua a leggere

Salento - fermato padre-padrone : ha Abusato della figlia per anni - mettendola incinta : Una terribile storia di violenze in famiglia, andata avanti per molti anni nel più completo silenzio e che rischiava di rimanere per sempre nascosta. Ma la vittima di questa vicenda, ormai arrivata alla soglia dei 30 anni, ha avuto la forza di rifarsi una vita e di denunciare finalmente quel padre-orco che l’avrebbe stuprata sin dal 1995, quando era ancora una bambina di nemmeno sette anni. Siamo in Puglia, in un Comune del Salento, in provincia ...

Abusa della figlia per 20 anni e nasce una bimba : inchiodato dal Dna : È stato arrestato nelle scorse ore, con l'accusa più infamante: avere violentato sua figlia e averla messa incinta. Il test del Dna ha infatti inchiodato alle sue...