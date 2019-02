7 film che provano che Hollywood non è in grado di adattare i manga

Alita : Angelo della battaglia - un film fantascientifico che profuma - anche troppo - di amore : Alita: Angelo della battaglia è il film che non ti aspetti. Uscito nei cinema italiani il giorno di San Valentino, il film si propone come una fantascientifica trasposizione del manga giapponese Gunnm, edito tra il 1990 ed il 1995, ma quello che appare sullo schermo, soprattutto per chi non lo ha letto, è più un film esageratamente romantico che una pellicola dedicata a fantascienza e battaglie. Diretto da Robert Rodriguez e prodotto da James ...

Perché vale la pena vedere il film di Soderbergh girato con un iPhone - e costato appena 2 milioni - : A modo suo, Steven Soderbergh ha sempre cercato una via alternativa a quella tradizionale: l'ha fatto al cinema quando ha esordito e ci ha provato in televisione con "Mosaic", una serie tv pensata ...

«The Founder» : cosa c'è di vero nel film che racconta la storia di Mc Donald's - : Attratto da tutto ciò, Kroc ha cominciato a pensare ai frutti che avrebbe portato un'intera catena di ristoranti sparsi in tutto il mondo. I franchise Kroc ha proposto ai due fratelli di lavorare ...

The Founder : trama - cast e curiosità del film sull’uomo che inventò McDonald’s : Giovedì 14 febbraio, in prima serata su Rai3 dalle 21.15, va in onda il biopic che racconta la storia di Ray Kroc, l’uomo che ha inventato Mc Donald’s per come intendiamo oggi la notissima catena di fast food. Il film si intitola The Founder ed è diretto da John Lee Hancock, già regista di Saving Mr. Banks: nel cast ci sono Michael Keaton e Laura Dern, visti di recente nel Marvel Cinematic Universe e nella saga di Star Wars. The ...

Questo weekend al cinema : quali film vedere e perché : REMI, dal 7 febbraio, Regia: Antoine Blossier / Cast: Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen Un artista di strada si prende cura di un orfanello, gli insegna ad avere un posto nel mondo e ...

Il film di Breaking Bad arriva su Netflix : ci sarà anche Walter White? Tutti i dettagli sul cast : Dopo le prime voci, è finalmente ufficiale: il film di Breaking Bad si farà e arriverà molto presto. Secondo l'Hollywood Reporter, Aaron Paul tornerà nei panni di Jesse Pinkman, pupillo di Walter White, per il lungometraggio sequel ambientato dopo la fine della serie tv. Il debutto è previsto prima sulla piattaforma video Netflix (che tuttora detiene i diritti sulle cinque stagioni di Breaking Bad) e successivamente approderà anche sul ...

After film Hardin - Hero Fiennes-Tiffin : la fidanzata e perché sorride sempre poco : After film Hardin Scott: l’attore protagonista Hero Fiennes-Tiffin si svela a Elle A due mesi dall’uscita di After, il film che lo consacrerà come nuovo teen idol, Hero Fiennes-Tiffin ha rilasciato un’interessante intervista a Elle. L’attore 21enne ha subito fatto chiarezza sulla sua vita privata. Non è fidanzato e fino ad oggi non lo è […] L'articolo After film Hardin, Hero Fiennes-Tiffin: la fidanzata e perché ...

Anna Mazzamauro : "Sono stata strattonata - non picchiata. A fine film - l'attore mi disse che mi avrebbe mandato due amici se non gli avessi creduto" : "Sono stata strattonata in un modo talmente pesante da un attore che mi ha rotto il menisco dell'orecchio". Anna Mazzamauro è tornata sull'aggressione subita sul set di Poveri Ma Ricchi, una commedia di Fausto Brizzi del 2016, chiarendo alcuni punti. Ai microfoni de I Lunatici di Rai Radio 2, l'attrice ha specificato di non essere stata picchiata, ma strattonata in maniera violenta a causa di una battuta: "Sono rimasta basita, non si ...

Disney ha rilasciato nuove immagini del film Aladdin - che vede Will Smith nei panni del Genio. Guarda le immagini : “Aladdin”, Will Smith è Il Genio nel trailer del live action Disney Un assaggio del nuovo film diretto da Guy Ritchie, che arriverà nelle sale italiane il 22 maggio In occasione dei Grammy Awards,... L'articolo Disney ha rilasciato nuove immagini del film Aladdin, che vede Will Smith nei panni del Genio. Guarda le immagini proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Virus negli smartphone che vi filmano a vostra insaputa e inviano tutto ai vostri contatti #fake : Questa è la nuova email che sta spaventando tantissimi utenti, soprattutto quelli che hanno qualcosa da nascondere a casa. La mail rigorosamente in inglese arriva dallo stesso indirizzo email su cui la ricevete. O almeno così sembra al primo sguardo. Chi scrive spiega che ha hackerato il vostro cellulare avendo ora accesso a tutti i vostri account, compresa la mail su cui e da cui vi sta scrivendo. Prosegue dicendo che proprio per questo è ora ...

Dopo i premi arriva Letarghya - il nuovo sci-fi crime di Andrea Di Bartolo che “sembra un film” : Alessandria, 12 febbraio 2019 – È uscito Letarghya, il nuovo poliziesco di fantascienza di Andrea Di Bartolo in vendita su Amazon Libri. Il romanzo deriva dalla sceneggiatura di un cortometraggio finalista ad un importante concorso nazionale “Best Short” indetto dalla importante rivista di settore Best Movie e dalla Inside di Luca Argentero, ed è stato [...]

Brizzi in Modalità aereo : «Torno con un film che ricorda la mia storia» : ROMA - 'Quando sento parlare del mio 'ritorno' mi viene da sorridere: io non sono mai andato via e non ho mai smesso di lavorare, ero solo meno visibile'. Dopo la tempesta dello scorso anno, che lo ha ...

'Un'avventura' - protagonista Michele Riondino : girato in Puglia sulla base dei successi di Battisti-Mogol Il film in uscita il 14 febbraio : Giovane e ribelle, Francesca ha girato il mondo seguendo l'onda della liberazione sessuale. Quando torna al paesello natio, è una persona completamente diversa dalla ragazzina dalle bionde trecce e ...

Giorgio Marchesi : moglie - film e carriera - chi è l’attore : Giorgio Marchesi: moglie, film e carriera, chi è l’attore carriera e vita privata Giorgio Marchesi Giorgio Marchesi, l’amato attore di Un medico in famiglia a cui danno quasi sempre il ruolo del buono, dopo Braccialetti rossi sarà Sergio Einardi ne L’allieva 2. Marchesi ha una carriera in ascesa e una vita privata felice. Ha trovato infatti l’amore 8 anni fa sul set. Famoso soprattutto per serie televisive, Marchesi ha iniziato la carriera ...