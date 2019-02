Yemen | “basta vendere armi italiane alla coalizione saudita che uccide i bambini” | la

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 febbraio 2019) “Mamma e papà sono bruciati. Sono morti. Siamo tutti morti”. Wafa ha quattro anni e sua sorella Shaida ne ha due. Sono state ferite duramente un attacco aereo nella città portuale di Hodeida, in, a giugno 2018. I genitori hanno perso la vita e le bambine hanno dovuto subire numerose operazioni chirurgiche per estrarre le schegge delle bombe che hanno colpito la loro casa. Queste bombe si fabbricano anche in Italia. Come documentano rapporti, foto e reportage, infatti, alcuni resti degli ordigni esplosi in zone civili, su case e villaggi in cui c’erano famiglie con figli, recavano il codice A4447 che riconduce a una fabbrica diin Sardegna, la RWM. Wafa ha una cicatrice di 15 centimetri sul cranio ed è seguita dai medici e dagli operatori sanitari di Save the Children. Quello vissuto dalle due sorelline è solo uno dei numerosi attacchi aerei a obiettivi civili che hanno ...