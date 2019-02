WWE – Arrestato Jimmy Uso! Ecco cosa succederà in vista di Elimination Chamber

sportfair

(Di venerdì 15 febbraio 2019)Usoa Detroit per condotta disordinata e ostruzione a pubblico ufficiale: a rischio il match di domenica notte adBrutte notizie per tutti i fan della WWE, in particolare per i supporter degli Usos. TMZ ha riportato, nelle ultime ore, la notizia dell’arresto diUso in quel di Detroit. La polizia ha fermato l’auto nella quale viaggiava, guidata da Naomi in contromano, nella quale era presente un forte odore di alcol.sarebbe dunque sceso dalla macchina, in stato di ubriachezza, si sarebbe tolto la maglietta e avrebbe sfidato i poliziotti invitandoli a combattere contro di lui. La situazione di tensione si è placata quando uno degli agenti ha estratto un taser da utilizzare in caso si fosse passati alle mani.Uso è stato dunqueper “condotta disordinata” e “ostruzione a pubblico ufficiale” e rilasciato poi su cauzione. ...