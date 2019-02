Wanda Nara ha tradito Icardi con Brozovic | il croato querela il magazine di

Wanda Nara ricoperta di insulti dopo un tweet : TORINO - Una foto e una scritta senza polemiche. Ma tanto è bastato, in questo periodo, per essere ricoperta di insulti. Wanda Nara , la moglie-procuratrice dell'attaccante, ed ex capitano, dell' ...

Wanda Nara pubblica un tweet - i tifosi dell'Inter la insultano : ROMA - E' bastata una foto innocente pubblicata sul proprio profilo Twitter per scatenare una tempesta mediatica su Wanda Nara . La moglie-procuratrice dell'attaccante, ed ex capitano, dell' Inter ...

“Wanda Nara ha tradito Icardi con Brozovic” : il centrocampista denuncia Corona : E’ una situazione sempre più calda in casa Inter, i nerazzurri devono fare i conti con il caso Icardi, l’attaccante non parteciperà alla gara contro la Sampdoria dopo la decisione del club nerazzurro di affidare la fascia di capitano ad Handanovic. Ma non solo. “Assoluta falsità della notizia”: con questa motivazione Fabrizio Corona è stato querelato dal calciatore Marcelo Brozovic. L’ex re dei paparazzi aveva ...

“Wanda Nara ha tradito Icardi con Brozovic” : querelato Fabrizio Corona! : Marcelo Brozovic pronto alla battaglia legale contro Fabrizio Corona per aver parlato di un presunto tradimento di Wanda Nara ad Icardi proprio col croato “Mauro Icardi divorzia da sua moglie ha tradito il suo compagno con Marcelo Brozovic“, è la notizia che Fabrizio Corona ha pubblicato sul suo “The King Corona Magazine”, alla quale il croato dell’Inter ha reagito in maniera non certo positiva. Brozovic, ...

Corona - il magazine titola : «Wanda Nara ha tradito Icardi con Brozovic». Il croato querela : «Notizia falsa e diffamante» : «Mauro Icardi divorzia da sua moglie - Wanda Nara ha tradito il suo compagno con Marcelo Brozovic». Questo il titolo di The King Corona magazine che ieri ha pubblicato questo...

Brozovic querela Corona 'Mai stato con Wanda Nara'/ 'Icardi non mi ha mai aggredito' : Brozovic ha querelato Fabrizio Corona per l'articolo scritto sul suo magazine The King, in merito ad una presunta scappatella con Wanda Nara

«Wanda Nara ha tradito Icardi con Brozovic» - il croato querela magazine di Corona : MILANO - " Mauro Icardi divorzia da sua moglie - Wanda Nara ha tradito il suo compagno con Marcelo Brozovic ", questo il titolo dell'articolo che avrebbe infastidito e non poco il centrocampista ...

Corona - il magazine titola : «Wanda Nara ha tradito Icardi con Brozovic». Il croato querela : «Notizia falsa e diffamante» : «Mauro Icardi divorzia da sua moglie - Wanda Nara ha tradito il suo compagno con Marcelo Brozovic». Questo il titolo di The King Corona magazine che ieri ha pubblicato questo...

Fabrizio Corona - il suo magazine titola : “Wanda Nara ha tradito Icardi con Brozovic”. E Brozovic lo querela : Marcelo Brozovic querela Fabrizio Corona. Il motivo? Un titolo apparso sul magazine dell’ex re dei paparazzi, The King Corona magazine: “Mauro Icardi divorzia da sua moglie – Wanda Nara ha tradito il suo compagno con Marcelo Brozovic”. Brozovic ha dato mandato al suo legale Danilo Buongiorno di querelare il responsabile del magazine e parla di “assoluta falsità della notizia” affermando che “non vi è mai ...

Corona - il magazine titola : «Wanda Nara ha tradito Icardi con Brozovic». Il croato querela : «Mauro Icardi divorzia da sua moglie - Wanda Nara ha tradito il suo compagno con Marcelo Brozovic». Questo il titolo di The King Corona magazine che ieri ha pubblicato questo...

'Con il cuore non fai errori' - post di Wanda Nara per Icardi dopo quanto accaduto con l'Inter : FUNWEEK.IT - Sono giorni difficili per Mauro Icardi all'Inter dopo che gli è stata revocata la fascia da capitano e non è stato convocato contro il Rapid Vienna per il match di...

Inter - Mauro Icardi ha scelto : sta con Wanda Nara - il suo messaggio furibondo : Questo articolo è lunghissimo e quindi sarà un' impresa farvi arrivare fino in fondo. Per fortuna ci sono cose da dire, del resto qui si tratta il caso del momento, ovvero quello relativo a Icardi e a tutto il companatico. Dopo il rifiuto di partecipare alla trasferta viennese, ieri l' ex capitano d

Dedica di San Valentino o frecciatina all’Inter? Wanda Nara interrompe il digiuno social : “chi sceglie con il cuore non sbaglia mai” : Wanda Nara interrompe la sua astinenza dai social per San Valentino: dopo la polemica Inter-Icardi, la moglie del calciatore torna su Instagram Una via di mezzo tra una Dedica di San Valentino ed un frecciatina all’Inter. Potrebbe essere questo il significato intrinseco del messaggio apparso ieri tra i post social di Wanda Nara. Dopo la pubblicazione di una frase sibillina di Icardi, a seguito delle vicissitudini sulla fascia da ...

Icardi - ora Wanda Nara studia la sua mossa : VIENNA - E adesso cosa farà Wanda Nara ? Sono in tanti a chiedersi quale sarà la prossima mossa della moglie-agente dell'attaccante argentino che domenica sera, come succede da inizio stagione, sarà ...