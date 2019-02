Volley – Due anticipi per la Banca Valsabbina | due spostamenti per le Leonesse

Volley femminile - Serie A1 2019 : 21^ giornata - Novara e Conegliano proseguono il duello a distanza : Nel weekend la Serie A1 2019 di Volley femminile tornerà protagonista con la 20^ giornata. Novara e Conegliano proseguiranno la loro sfida a distanza in occasione degli anticipi di sabato sera, le due corazzate del nostro campionato sono appaiate al primo posto e vogliono proseguire la propria marcia: le piemontesi, reduci dal trionfo in Coppa Italia, sono chiamate a un impegno non semplice in casa contro Firenze in piena lotta per un posto nei ...

Volley : Cev Cup - Busto in due set conquista la semifinale : MULHOUSE , FRANCIA, - La Yamamay E-Work Busto Arsizio centra l'obiettivo, vince anche al ritorno dei Quarti contro il Mulhouse, bissando la vittoria dell'andata, ed accede alle semifinali di Cev Cup . ...

Volley femminile - le migliori italiane della Final Four di Coppa Italia. Paola Egonu e Miriam Sylla - duello stellare. Letizia Camera decisiva : Lo spettacolo della Final Four della Coppa Italia 2018-2019 di Volley femminile non ha deluso le aspettative. Dopo due semiFinali a senso unico, la sfida per la vittoria tra Novara e Conegliano, terminata con il successo delle piemontesi per il secondo anno consecutivo, ha espresso quanto di meglio il campionato italiano possa offrire a livello mondiale. Una serie di duelli appassionanti hanno poi coinvolto direttamente le giocatrici azzurre, ...

Volley : Papi e Giretto due star azzurre nello staff di Blengini : ROMA- Due Campioni del Mondo del 1994 torneranno insieme nella nazionale maggiore di pallavolo. Samuele Papi e Giacomo Giretto, che in passato hanno scritto pagine memorabili del Volley italiano, faranno parte dello staff ...

Volley : A2 Femminile - resi noti i calendari delle due Pool : ROMA- Oggi sono stati pubblicati i calendari della seconda fase della Samsung Volley Cup di Serie A2 Femminile . In virtù delle classifiche finali della Regular Season , le squadre partecipanti al ...

Volley Club Frascati (Under 13 maschile) - Bilancioni : «Molto soddisfatti dei nostri due gruppi» : Roma – E’ terminata la prima fase di stagione per l’Under 13 maschile del Volley Club Frascati. Un percorso decisamente soddisfacente come si intuisce dalle parole di coach Matteo Bilancioni. «Abbiamo formato due gruppi, uno “rosso” con ragazzi che avevano già qualche esperienza pallavolistica alle spalle e uno “blu” in cui abbiamo inserito i “novizi” della nostra disciplina. I riscontri da entrambe le squadre sono stati molto positivi: i ...

Volley / La Consar dopo due ore e mezza di gara strappa un punto al Milano : La cronaca della partita Consar subito reattiva e in partita: prende un mini-vantaggio , +2, ma Milano le impedisce di prendere il largo. Si procede su questa falsariga fino al 9-11 quando Poglajen ...

Pallavolo - partite natalizie per la Top Volley : in vendita i biglietti per le due gare : Biglietteria al palazzetto dello sport di Cisterna di Latina: sabato 22 dalle 15 alle 17. Domenica 23 dalle 10 alle 12 e dalle 15 fino all'inizio di Latina - Padova - mercoledì 26 dicembre , ore 18, ...

LIVE Karlovarsko-Civitanova Volley - Champions League 2019 in DIRETTA : 0-2 - tutto facile per la Lube nei primi due set : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Karlovarsko-Civitanova, incontro valido per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019 di volley maschile. La formazione marchigiana vuole centrare la seconda vittoria consecutiva dopo il convincente successo per 3-0 all’esordio, nello scontro tutto italiano con Modena. La squadra ceca del Karlovarsko ha perso alla prima uscita contro i polacchi dello ZAKSA ...

CEV Volleyball Cup – Busto Arsizio e Saugella Monza in trasferta per due importanti match : CEV Volleyball Cup: mercoledì UYBA di scena a Graz nell’andata degli ottavi di finale. Challenge Cup: per la Saugella trasferta in Belgio Doppia trasferta per le squadre italiane impegnate mercoledì sera nei match di andata degli ottavi di finale di CEV e Challenge Cup. La Yamamay E-Work Busto Arsizio scenderà in campo alle ore 19.00 al Raiffeisen Sportpark di Graz, in Austria, per affrontare l’UVC Holding Graz. Sulla carta ...