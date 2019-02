VIDEO NBA 2019 | la tripla doppia di Westbrook non basta ad Oklahoma

NBA - Steve Kerr impazzisce contro gli arbitri : il coach degli Warriors scatenato [VIDEO] : NBA, Steve Kerr è intervenuto per difendere Green durante la gara persa nella notte dai suoi Warriors contro Portland NBA, Steve Kerr questa notte ha voluto mandare un messaggio. All’ennesimo flagrant foul fischiato contro Green, il coach degli Warriors è intervenuto a difesa del suo giocatore, spesso al centro di diverse polemiche per il suo atteggiamento in campo. Secondo Kerr però, la “fama” non certo lodevole di Green ...

“Chiudi quella cazzo di bocca!” - Montrezl Harrell zittisce un fan : l’NBA lo multa pesantemente! [VIDEO] : Montrezl Harrell zittisce un fan duramente durante Timberwolves-Clippers: l’NBA lo multa per linguaggio diretto inappropriato verso un tifoso A volte i tifosi fanno proprio perdere la pazienza ai giocatori in campo. Distrazioni, insulti e trash talking fanno parte del mondo dello sport e l’NBA non fa eccezione in questo, ma trovarsi a bordocampo una fonte di fastidio continua ed ininterrotta non deve essere proprio facile da sopportare. Lo ...

NBA - la giocata della notte è di Jayson Tatum : porta a spasso Phila ed inchioda [VIDEO] : Jayson Tatum si è preso i Celtics a suon di giocate da urlo, anche questa notte contro i Sixers è stato tra i protagonisti Jayson Tatum ormai non è più una sorpresa. Nonostante la giovane età è già un punto cardine del roster dei Boston Celtics e questa notte ha dimostrato anche il motivo di tale affermazione. I Celtics hanno infatti vinto contro Philadelphia in uno scontro che potremmo rivedere più avanti nei playoff ad Est e Tatum è ...

NBA – Infortunio Irving : che batosta per i Celtics - distorsione al ginocchio per Kyrie [VIDEO] : distorsione al ginocchio per Kyrie Irving: il cestista dei Celtics costretto a lasciare il parquet dopo 14 minuti di gioco Che batosta per i Boston Celtics: Kyrie Irving è stato costretto a lasciare il parquet da gioco subito dopo l’intervallo nella sfida della notte contro i Los Angeles Clippers. Dopo aver trascinato il suo team, aiutandolo a portarsi in vantaggio di +28, segnando 14 punti in 14 minuti, Irving ha lasciato il campo ...

Mercato NBA – Clamoroso a Dallas - i Mavericks cedono Barnes mentre sta giocando contro Charlotte [VIDEO] : Durante l’incontro tra Dallas e Hornets, i Mavericks ufficializzano la trade con Sacramento: Barnes va ai Kings, in cambio dell’arrivo di Jackson e Zach Randolph Clamoroso quanto avvenuto a Dallas, durante il match tra i Mavericks e Charlotte. La franchigia del Texas infatti ha completato una trade con Sacramento, scambiando Harrison Barnes e ricevendo in cambio la coppia Justin Jackson e Zach Randolph. Una decisione ...

NBA – I Miami Heat ritireranno la maglia di Chris Bosh : tutti all’American Airlines Arena il 26 marzo! [VIDEO] : I Miami Heat hanno annunciato il ritiro della maglia numero 3 di Chirs Bosh: il centro di Big Three verrà omaggiato il 26 marzo presso l’American Airlines Arena Il prossimo 26 marzo, presso l’American Airlines Arena di Miami, addobbata a festa per l’occasione, gli Heat ritireranno la maglia di Chris Bosh. Fuori dai parquet NBA dal 2016 a causa di alcuni coaguli di sangue che hanno messo a rischio la sua stessa vita, oltre a porre fine alla ...

NBA - un altro pipistrello fa invasione durante San Antonio-Pelicans : a catturarlo ci pensa… la mascotte [VIDEO] : Seconda invasione in pochi giorni in casa San Antonio, costretti ancora una volta a fare i conti con un pipistrello Era già successo nel match contro i Brooklyn Nets, ma l’episodio si è ripetuto a distanza di pochi giorni durante la sfida con i Pelicans. Nuova invasione di pipistrelli all’AT&T Center, casa dei San Antonio Spurs, dove il volatile si è introdotto creando il panico tra i giocatori in campo e il pubblico sulle ...

NBA : un altro pipistrello in campo - stavolta lo cattura la mascotte degli Spurs. VIDEO : Se non fosse pericoloso per giocatori e pubblico, verrebbe quasi da pensare che i San Antonio Spurs lo stanno facendo apposta. Per la seconda partita consecutiva un pipistrello ha fatto irruzione sul ...

NBA – Popovich massacra gli Spurs : “noi patetici - i Suns hanno giocato meglio in tutto e li abbiamo derubati” [VIDEO] : Coach Popovich molto arrabbiato per la prestazione dei San Antonio Spurs contro i Phoenix Suns: l’allenatore nero-argento ha definito ‘patetica’ la prova dei suoi nonostante il successo Ieri notte i San Antonio Spurs hanno conquistato la loro vittoria numero 30 in stagione, ma in casa nero-argento c’è poco da sorridere. Gregg Popovich è apparso molto arrabbiato dopo il successo contro dei grintosi Suns, definendo la ...

NBA – Ovazione del Madison Square Garden per Carmelo Anthony : “questa è casa - vorrei tornare a giocare qui” [VIDEO] : Carmelo Anthony, presente fra il pubblico, riceve l’Ovazione del Madison Square Garden e rilancia: niente ritiro, tornerà ancora da giocatore Carmelo Anthony ha fatto ritorno al Madison Square Garden per la sfida tra Knicks e Heat, ma da semplice spettatore. Presente fra il pubblico per sostenere l’amico Wade, l’ex giocatore dei Knicks ha ricevuto una vera e propria standing ovation da parte degli ex tifosi che non lo ...

Nets - La strana storia di Mitchell Creek : l’esordio in NBA avviene grazie al coach… avversario! [VIDEO] : Il debutto in NBA di Mitchell Creek è davvero singolare: il giocatore entra per tirare due liberi, scelto però dal coach avversario Debutto davvero particolare, oltre che indimenticabile per Mitchell Creek sul grande palcoscenico NBA. Il cestista australiano, firmato con un decadale, si è ritrovato in campo grazie alla decisione del coach… avversario. Infatti, dopo che Hollis-Jefferson dei Nets si è infortunato e non ha potuto tirare ...