Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 17 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2019 ORE 17.05 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA BIS E SANARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E Roma TERAMO SULLA A91 Roma FIUMICINO SI STA IN CODA TRA LA COLOMBO ED IL VIADOTTO DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2019 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA BIS E SANARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E Roma TERAMO SULLA A91 Roma FIUMICINO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 15 : 30 : Astral infomobilità Buon pomeriggio e ben trovate l’ascolto quando è l’infomobilità della Regione Lazio sul grande raccordo anulare Coda a tratti per traffico intenso tra Ostiense Roma in carreggiata esterna in interna violenta per l’intenso traffico tra l’uscita Bufalotta Roma Teramo sulla a91 Roma Fiumicino si sta in coda all’altezza del viadotto della Magliana direzione Fiumicino percorrendo la via Pontina un ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, ANCORA RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SULLA VIA SALARIA A SEGUITO DI UN INCIDENTE VERIFICATOSI AL KM 22 CIRCA, SI TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO, CODE TRA FONTE DI PAPA E TENUTA SANTA COLOMBA, IN ENTRAMBE LE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER UN INCIDENTE CI SONO CODE DA VIALE TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SULLA VIA SALARIA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, ANCORA CODE TRA FONTE DI PAPA E TENUTA SANTA COLOMBA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SUL RACCORDO ANULARE UN AUTO FERMA IN GALLERIA E’ LA CAUSA DELLE CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLA RETE VIARA DEL TERRITORIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO CIRCOLazioNE SCORREVOLE, AL MOMENTO SULLA Roma-FIUMICINO MENTRE SUL RACCORDO ANULARE CI SONO ANCORA CODE IN INTERNA TRA LE USCITE BUFALOTTA E TIBURTINA, A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2019 ORE 09.35 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SEMPRE MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTRNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE Roma NORD E TIBURTINA POI RALLENTAMENTI TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E VIA DEL MARE ALTRI RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA BOCCEA E AURELIA A SEGUIRE CODE TRA CASILINA E TIBURTINA MIGLIORA SENSIBILMENTE LA SITUAZIOEN SUL TRATTO URBANO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2019 ORE 09.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24 DISAGI PER IL TRAFFICO INTENSO CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SI PROCEDE A RILENTO SULLA Roma-FIUMICINO CODE DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE IN INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2019 ORE 08.35 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUBITO UN AGGIORNAMENTO RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE IN ITNERNA TRA LE USCITE BUFALOTTA E TIBURTINA A SEGUIRE TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA E TRA PONTINA E Roma-FIUMICINO ALTRE CODE IN ESTERNA TRA BOCCEA E AURELIA E PIU’ AVANTI TRA Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE E TRA CASILINA E TIBURTINA NON ACCDENNANO A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2019 ORE 08.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN ULTRIORE AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA, E TRA BUFALOTTA E TTIBURTINA ANCHE IN ESTERNA TRA BOCCEA E AURELIA, A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE, POI CODE TRA PRENESTINA E A24 FORTI DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DAL RACCORDO ALLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO FORTI DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIAELE EST, IN DIREZIONE CENTRO PROSEGUIAMO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 14 FEBBRAIO 2019 ORE 19:35 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE. SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA; MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E A24; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 14 FEBBRAIO 2019 ORE 19:35 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO CONGESTIONATO SU GRAN PARTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE PER LA BUFALOTTA E L’AURELIA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 14 FEBBRAIO 2019 ORE 19:05 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO CONGESTIONATO SU GRAN PARTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE PER LA BUFALOTTA E L’AURELIA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 14 FEBBRAIO 2019 ORE 18:35 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO CONGESTIONATO SU GRAN PARTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE PER LA BUFALOTTA E L’AURELIA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 17 | 45
Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2019 ORE 17.35 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 17:45 (Di venerdì 15 febbraio 2019) Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2019 ORE 17.35 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA PONTINA E Roma FIUMICINO, CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E Roma TERAMO SULLA A91 Roma FIUMICINO SI STA IN CODA TRA LA COLOMBO ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO IN VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA L’OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA SALARIA UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA SETTEBAGNI E MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI E CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E SANT’ALESSANDRO IN DIREZIONE COLLEVERDE, RIMANENDO IN VIA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO TRA FONTE NUOVA E TOR LUPARA NEI DUE SENSI DI ...
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romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 17:45: VIABILITÀ DEL 15 FEBBRAIO 2019 ORE… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 17:45', su #spreaker… - romadailynews : Traffico Roma del 15-02-2019 ore 17:30: VIABILITÀ ROMA VENERDI’ 15 FEBBRAIO 2019 ORE 17.20… -
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