notizie.tiscali

: RT @ansa_it: Via da Nigeria, fonda museo contadino - rigo_debora : RT @ansa_it: Via da Nigeria, fonda museo contadino - AnsaMarche : Via da Nigeria, fonda museo contadino. Jeffery, 'L'Italia è un paese di opportunità se hai un'idea' - ansa_it : Via da Nigeria, fonda museo contadino -

(Di venerdì 15 febbraio 2019) ANSA, - JESI, ANCONA,, 15 FEB - ANSA - "L'Italia per me è un paese di opportunità, se hai un'idea". Jeffery Eromosele Osoiwanlan, 33 anni,no con lo status di rifugiato politico, è arrivato in ...