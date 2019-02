Vettel | L' obiettivo è vincere il titolo

Vettel : “Ferrari - il 2019 grande sfida per un obiettivo chiaro” : "Gli ingredienti ci sono, ora tocca a noi fare il lavoro". Parola di Sebastian Vettel impegnato in Messico per la Race of Champions. Quest`anno i cambiamenti in Ferrari sono stati tanti: l'avvicendamento al vertice con Mattia Binotto che ha preso il posto di Maurizio Arrivabene, l'arrivo di Charles Leclerc che sostituirà Kimi Raikkonen, passato alla Sauber. "Sarà una grande sfida - ha detto il quattro volte iridato - quello che vogliamo ...