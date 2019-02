Verissimo anticipazioni e ospiti di sabato 16 febbraio 2019

Verissimo anticipazioni : Anna Tatangelo fa un annuncio su Gigi D’Alessio : Anna Tatangelo a Verissimo conferma la crisi superata con Gigi D’Alessio Reduce dal Festival di Sanremo in gara con il brano ‘Le Nostre Anime Di Notte’, Anna Tatangelo sarà ospite a Verissimo nella puntata di domani sabato 16 febbraio. L’intervista è stata già registrata e dalle anticipazioni è emerso che la cantante di Sora ha fatto un annuncio molto importante da Silvia Toffanin che riguarda la sua vita privata con Gigi ...

Verissimo anticipazioni : Francesco Monte e Giulia danno forfait : Francesco Monte e Giulia Salemi non saranno ospiti a Verissimo Sabato prossimo andrà in onda una nuova puntata di Verissimo . Tanti gli ospiti che intervisterà Silvia Toffanin, tra i quali anche l’ultima naufraga eliminata dalla quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi, Grecia Colmenares. Cosa rivelerà la popolare attrice delle telenovela? Chissà, intanto poco fa la pagina instagram SpySee ha rivelato che l’ospitata di ...

Verissimo - ospiti e anticipazioni di sabato 9 febbraio 2019 : Nuova puntata di VERISSIMO il 9 febbraio . Vediamo (grazie al comunicato) chi saranno stavolta gli ospiti del settimanale di attualità e spettacolo condotto come sempre da Silvia Toffanin. sabato 9 febbraio , alle 16.00 su Canale5, appuntamento con VERISSIMO . Sarà ospite del talk show Alessandro Preziosi, prossimamente su Canale 5 con la fiction ‘Non mentire’. A VERISSIMO un’icona della musica e dello spettacolo Amanda Lear e un attore amatissimo ...

Verissimo 2019/ Anticipazioni e ospiti : bebè in vista per Giorgia Palmas e Filippo Magnini - 2 febbraio - : Verissimo , ospiti e diretta 2 febbraio 2019 : Bettarini, Matilde Brandi, Fabio De Luigi, Rocio Munoz Morales, Roberto Giacobbo, Giorgia Palmas e Magnini .

Verissimo / Anticipazioni e ospiti 26 gennaio : la verità sulla famiglia Carrisi a 'metà' : Verissimo , Anticipazioni e ospiti 26 gennaio 2019: grandi ospiti per Silvia Toffanin, da Gerry Scotti a Lucrezia Lante Della Rovere.

Anticipazioni Verissimo : ecco gli ospiti di oggi sabato 26 gennaio : Una nuova puntata di Verissimo ci attende il 26 gennaio , come sempre dopo Beautiful e l’ormai tradizionale appuntamento con Amici di Maria De Filippi. ecco chi parteciperà alla prossima puntata del settimanale condotto da... L'articolo Anticipazioni Verissimo : ecco gli ospiti di oggi sabato 26 gennaio proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni , Reality.

Verissimo 2019/ Da Gerry Scotti a Lucrezia Lante Della Rovere - Anticipazioni e ospiti 26 gennaio - : Verissimo , Anticipazioni e ospiti 26 gennaio 2019 : grandi ospiti per Silvia Toffanin, da Gerry Scotti a Lucrezia Lante Della Rovere .

Verissimo - anticipazioni e ospiti di sabato 26 gennaio : Una nuova puntata di VERISSIMO ci attende il 26 gennaio, come sempre dopo Beautiful e l’ormai tradizionale appuntamento con Amici di Maria De Filippi. Ecco chi parteciperà alla prossima puntata del settimanale condotto da Silvia Toffanin e di cosa si parlerà. sabato 26 gennaio, alle 16.00 su Canale 5, appuntamento imperdibile con VERISSIMO. Sarà ospite del talk show Al Bano, in onda in questi giorni con 55 Passi Nel Sole, lo show che ...