Venezia-Sassari | Coppa Italia basket 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e

Basket - Final Eight Coppa Italia 2019 : Venezia-Sassari. Reyer favorita nella prima in panchina di Pozzecco : Il Basket Italiano è pronto a vivere una quattro giorni intensa in quel di Firenze, dove verrà assegnato il primo trofeo dell’anno. E’ in programma infatti la Final Eight di Coppa Italia ed oggi si comincia con i primi due quarti di Finale in programma. Domani spazio ad altre due sfide e tra queste c’è quella tra Reyer Venezia e Dinamo Sassari. La Reyer si presenta a queste Final Eight da numero due del tabellone ed è ...

Basket - 17^ giornata Serie A 2019 : Venezia passeggia con Pistoia - Varese torna al successo contro Sassari : Nei due posticipi della 17^ giornata della Serie A 2018-2019 di Basket Venezia e Varese hanno ottenuto due importanti vittorie contro Pistoia e Sassari confermandosi nelle posizioni di vertice della classifica. successo fondamentale per Venezia che supera Pistoia con il punteggio di 95-74 e si prende il secondo posto in classifica. La formazione di Walter De Raffaele comincia un po’ contratta e gli ospiti ne approfittano chiudendo in ...

Basket - 15^ giornata Serie A 2019 : Brescia supera Venezia - Sassari espugna Cantù e va alle Final Eight : I due anticipi del sabato aprono la 15^ giornata che chiude il girone d’andata della Serie A di Basket. La Germani Basket Brescia si rialza dopo tre sconfitte consecutive e batte la Reyer Venezia per 72-70. Una vittoria importante per i lombardi che salgono a quota 12 punti ed abbandonano le zone pericolose della classifica; mentre per la squadra di De Raffaele si tratta del terzo ko nelle ultime quattro partite ed ora il secondo posto è ...

Basket – Risultati 15ª giornata Serie A : Brescia - che sorpresa! Venezia ko - sorride Sassari : Ko a sorpresa di Venezia contro Brescia, Sassari sorride in trasferta a Cantù: i Risultati degli anticipi del sabato dell’ultima giornata di andata di Serie A Termina domani il girone d’andata del campionato italiano di Serie A di pallacanestro maschile. Due anticipi, questa sera, hanno regalato tanto spettacolo in attesa delle sfide domenicali. Sconfitta a sorpresa di Venezia: la squadra, seconda nella classifica generale, ...

Basket - Milano vola anche senza le stelle - ok Venezia e Sassari : Milano - L'Olimpia vola anche senza alcune delle sue stelle, Venezia torna a sorridere al Taliercio, Torino prosegue nella sua crisi di risultati nonostante il cambio di allenatore. Sono soltanto ...

Basket - Serie A 2019 : Trieste espugna il Taliercio di Venezia - Sassari a valanga su Pesaro - Trento inguaia Pistoia : La seconda parte della dodicesima giornata di Serie A 2018-2019 scende in campo a Santo Stefano, regalando subito un paio di successi in trasferta di cui uno molto eclatante: l’Alma Trieste va a vincere a Venezia con una gran prova di squadra, mentre Trento sembra aver definitivamente svoltato la stagione grazie al cavallo di ritorno Aaron Craft. Per Sassari, invece, c’è una vittoria dalle proporzioni molto ampie contro Pesaro. ...

Basket - serie A : Milano passa col brivido a Sassari - Venezia riparte di slancio : ROMA - Milano conserva la propria imbattibilità, col brivido, leggi un overtime,, dopo la decima giornata del massimo campionato di pallacanestro. L'Olimpia passa di misura sul campo di una Sassari ...

Basket - 10a giornata Serie A 2018-2019 : Milano espugna Sassari al supplementare - vincono Venezia - Cremona e Varese : L’Olimpia Milano arriva in doppia cifra. Decima vittoria consecutiva in Serie A per la squadra di Simone Pianigiani, che resta in testa alla classifica a punteggio pieno dopo aver sconfitto al supplementare una mai doma Dinamo Sassari per 107-106. Una partita pazzesca con Milano che sembrava ormai averla vinta, trovandosi sul +7 ad un minuto dalla fine grazie ai canestri del rientrante Nemanja Nedovic (21 punti). Invece le triple di un ...