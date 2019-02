Valerio Mastrandrea e Marco Giallini amici storici al cinema per “Domani è un altro giorno”

domanipress

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Aldal 28 Febbraio il nuovo film con“Domani è ungiorno” per la regia di Simone Spada prodotto da Baires e Medusa Film.SINOSSIGiuliano () e Tommaso (Mastandrea) sonoda trent’anni e li aspettano i quattro giorni più difficili della lorozia. Tommaso vive da tempo in Canada e insegna robotica. Giuliano è rimasto a Roma e fa l’attore. Entrambi sono romani “dentro”, seppur con caratteri molto diversi: Giuliano estroverso e pirotecnico, Tommaso riservato e taciturno. Giuliano, l’attore vitalista, seduttore e innamorato della vita è condannato da una diagnosi terminale e, dopo un anno di lotta, ha deciso di non combattere più. Ai duedi una vita rimane un solo compito, il più arduo, quasi impossibile: dirsi addio. E hanno solo il tempo di un lungo weekend, quattro giorni. Quando ...