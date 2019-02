Vaccini | ecco cosa dicono i medici quando non sanno di essere ripresi

Beppe Grillo contro la pseudoscienza? Ecco cosa diceva su Vaccini - cancro e farmaci : Il comico durante i suoi spettacoli ha più volte sostenuto che l'Aids non esiste , che fosse una vera e propria bufala: Lui non dice che ci sono seri sospetti che l'Aids sia una bufala [si riferisce ...

Beppe Grillo - i Vaccini - il terrapiattismo e Di Maio con “ok la scienza ma Burioni no!” : ecco la commedia all’italiana : Quanto ci mancano le commedie all’italiana tipiche del cinema nostrano della seconda metà del ‘900? Tanto, probabilmente, visto che al giorno d’oggi ci siamo abituati a trasformare tutto in commedia. E gli ingredienti per una commedia ci sono anche nella delicata e importante questione vaccini. “Non c’è stata nessuna svolta, io critico l’obbligatorietà dei vaccini, che è questione politica; non i vaccini in ...