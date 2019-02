Usa | Trump dichiara emergenza nazionale per costruire il muro con il Messico | “C’è una

Usa - Trump dichiara l'emergenza nazionale : 'Il muro con il Messico serve' : Parlando dalla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato l'emergenza nazionale per poter procedere con la costruzione del muro al confine col Messico. "Non è solo una ...

Usa - Trump crede nell'intesa con la Cina : slitta l'ultimatum sui dazi : ... che sottolineano come molti siano ancora gli ostacoli da superare e come soprattutto restino notevoli distanze sul fronte delle riforme strutturali dell economia cinese chieste a gran voce dall ...

Guerra dei dazi Usa-Cina : Trump valuta rinvio di 60 giorni : Più aumenta l'incertezza che blocca gli investitori e danneggia l'economia. Uno dei punti da sciogliere nel negoziato è quello sulla tecnologia, oltre a quello del deficit commerciale degli Stati ...

Tim Cook consulente di Trump sulle strategie per il lavoro negli Usa - : A gennaio dello scorso anno, Apple ha annunciato un 'contributo diretto' all'economia Usa per 350 miliardi di dollari in cinque anni . L'azienda di Cupertino ha promesso la creazione di 20.000 nuovi ...

Senato Usa scagiona Trump : "Nessuna collusione con i Russi nel 2016" : In questi giorni, il Senato americano ha emesso un 'verdetto di innocenza ' nei riguardi di Donald Trump , in precedenza accusato, insieme al suo staff, di 'collusione con i servizi di sicurezza Russi'...

Guerra dazi Usa-Cina : Trump non esclude slittamento fine tregua - se vicini ad intesa : Posticipare la data della scadenza della tregua consentirebbe alle parti più tempo per negoziare sulle questioni più cruciali evitando una Guerra a colpi di dazi che finirebbe per ledere l'economia ...

Usa - accordo antishutdown : reticolato al posto del muro con il Messico. Manca l'ok di Trump : Nella notte italiana, i legislatori di Camera e Senato negli Stati Uniti hanno raggiunto un 'accordo di principio' per evitare che il 15 febbraio scatti il secondo shutdown del 2019; il primo è ...

Usa - democratiche alla riscossa per cacciare il machista Trump : L'autobiografia dell'ex first lady, Becoming, è best seller nel mondo, dagli Stati Uniti al Canada all'Italia, mentre lei ha spodestato dopo 17 anni la Clinton fra 'le donne più ammirate', sondaggio ...

Trump firma decreto per sviluppare l'intelligenza artificiale made in Usa : NEW YORK - La corsa all'America First si arricchisce di un nuovo capitolo. Donald Trump ha appena firmato un ordine esecutivo per promuovere gli investimenti in R&D sull'intelligenza artificiale. L'...