USA | evitato il rischio di un nuovo shutdown | Trump pronto a dichiarare l’emergenza

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Dopo il Senato, anche la Camera dei rappresentanti USA ha approvato la legge bipartisan che finanzia il governo fino a settembre, ma non sono stati previsti i fondi necessari per costruire il muro al confine con il Messico: è statodunque ildi un, ma il presidente Donaldha intenzione dil’emergenza nazionale al confine sud, riuscendo così ad ottenere i fondi militari per la barriera scavalcando il Congresso. Una mossa che i democratici definiscono un “grave abuso di potere“, contro la quale sono già stati annunciati ricorsi.L'articolo USA:ildi unl’emergenza nazionale Meteo Web.