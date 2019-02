Uomini e Donne - il serale con Teresa Langella in diretta tv

Speciale Uomini e Donne la Scelta dove vedere le puntate in tv - streaming e replica : Speciale Uomini e Donne la Scelta arriva in prima serata su Canale 5 da venerdì 15 febbraio 2019. Ecco di seguito dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. Speciale Uomini e Donne la Scelta dove vedere le puntate in tv e replica Il docu-reality Speciale Uomini e Donne la Scelta andrà in onda in prima serata il venerdì a partire dal 15 febbraio su Canale 5 alle ore 21:20 circa. La diretta sarà disponibile anche in ...

Uomini e Donne Over : Striscia La Notizia Smaschera Nino Castanotto! : Nino Castanotto, cavaliere di Uomini e Donne Over, sembrerebbe essere in guai seri. In un recente servizio, Striscia La Notizia ha riportato alla luce alcuni episodi gravi commessi dall’uomo. Ecco cosa sta accadendo! Striscia La Notizia accusa Nino Castanotto di Truffa! In queste ore il tg satirico Striscia La Notizia, ha mandato in onda un servizio bomba e che riguarda uno dei personaggi presenti tra il parterre maschile di Uomini e ...

Uomini e Donne : anticipazioni la scelta di Teresa Langella - stasera in tv : Uomini e Donne: anticipazioni la scelta di Teresa Langella, stasera in tv Questa sera, in prima serata su Canale 5, andrà in onda una puntata speciale di Uomini e Donne. Teresa Langella, tronista di questa edizione, sarà in diretta da un lussuoso castello dove, al termine di una festa, rivelerà la sua scelta. I due candidati, Antonio e Andrea, cercheranno fino all’ultimo di conquistare la bella e affascinante ragazza ...

Uomini e Donne - Nilufar è a pezzi - il messaggio disperato dopo la rottura con Giordano Mazzocchi : Nilufar Addati non riesce ad accettare la rottura dall’ormai ex fidanzato Giordano Mazzocchi. L’ex tronista di Uomini e Donne in una story di Instagram ha scritto un lungo messaggio dal quale è emersa tutta la sua tristezza. dopo quello che è sembrato quasi un "mea culpa", adesso tutti i fan della c

Speciale Uomini e Donne - la scelta di Teresa tra sorrisi e lacrime : anticipazioni : Dalle giornate in castello al party di fidanzamento, ecco che cosa vedremo nella puntata di stasera, in onda su Canale 5...

Speciale Uomini e Donne La Scelta/ Video serenata da Gigi Finizio per Teresa : Speciale Uomini e Donne La Scelta di Teresa Langella: nel Castello di Tor Crescenza, la tronista sceglie tra Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi. Chi sarà?

Tronisti Uomini e Donne : Luigi rischia il no? Parla Irene Capuano : Luigi Mastroianni di Uomini e Donne rischia il no da Irene? Venerdì 1 Marzo ci sarà finalmente la scelta di Luigi Mastroianni. Quest’ultimo con chi deciderà di fidanzarsi tra Valentina e Irene? Intanto quest’ultima ha rilasciato un’intervista sull’ultimo numero di Uomini e Donne Magazine, facendo alcune rivelazione che hanno fatto molto preoccupare i fan del programma. Cosa ha detto? In pratica Irene Capuano, Parlando con ...

Uomini e Donne - Ivan deluso e arrabbiato per i mancati auguri di buon compleanno da Sonia e Natalia : Sonia e Natalia non hanno fatto gli auguri a Ivan per il suo compleanno, festeggiato pochi giorni prima della puntata. Ha mandato un video alla redazionale nel quale ammette di esserci rimasto molto male: "E' così facile far felice una persona nel giorno del suo compleanno, a una persona a cui dici di voler bene, no? Non hanno fatto niente".In redazione è arrivata una lettera da parte di una ragazza che ha mandato un pensiero al tronista. ...

Uomini e Donne gossip - Fabio Colloricchio : “Nessuna storia con Yanirsa - con Nicole…” : Uomini e Donne gossip, Fabio Colloricchio smentisce la storia con Yanirsa Fabio Colloricchio, ex tronista di Uomini e Donne, è tornato a far parlare di sé sul magazine del programma di Maria De Filippi. Da poche settimane, infatti, il dj e la sua scelta ai tempi del trono hanno annunciato ufficialmente sui social la fine della […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Fabio Colloricchio: “Nessuna storia con Yanirsa, con ...

Uomini e Donne news - Nilufar vuole tornare con Giordano? Tristi parole : Nilufar e Giordano Uomini e Donne, ritorno di fiamma? Lei sente troppo la sua mancanza Nilufar e Giordano torneranno insieme? Dalle ultime parole scritte su Instagram dall’ex tronista di Uomini e Donne è chiaro che non riesca ancora a dimenticare il suo (ormai) ex fidanzato. Ha sorpreso tutti con un lungo messaggio, con cui ha […] L'articolo Uomini e Donne news, Nilufar vuole tornare con Giordano? Tristi parole proviene da Gossip e ...

Uomini e donne - Gianni : "Nell'uscita tra Luigi e Giorgia ha visto solo tenerezza e non passione" : Altro appuntamento con Uomini e donne dedicata al trono classico. Luigi è uscito con Valentina ed è andato a casa della corteggiatrice. "Non sono solo uno stupido profilo Instagram ma molto di più" specifica lei, parlando con il ragazzo. Lui si è raccontato alla giovane e ha specificato di essere stato molto bene insieme. C'è attrazione per lui ma non vuole spingersi oltre (con un bacio) col rischio di critiche durante la puntata. Gianni ...

Uomini e Donne Trono Over : Angela Di Iorio fa un annuncio : Angela Di Iorio del Trono Over di Uomini e Donne furiosa: “Non torno più” L’ultima puntata del Trono Over di Uomini e Donne non è stata semplice per Angela, la quale è stata attaccata da Beniamino. Il motivo? Quest’ultimo, dopo essere uscito con la donna, ha rivelato in studio di non voler continuare questa frequentazione, arrivando anche a mancarle di rispetto. Ma non è finita qua perchè Angela è tornata a parlare di ...

Sonia Pattarino Vs Ivan Gonzalez/ Video Uomini e donne : 'Perché vuoi punirmi?' : Sonia Pattarino contro Ivan Gonzalez a Uomini e donne, il Video dello scontro dopo la mancata esterna: 'Perché vuoi punirmi?'

Valentina Anna Galli/ Video Uomini e donne - Luigi : 'Con lei sono completo' : Valentina Anna Galli, la nuova corteggiatrice di Uomini e donne e Luigi Mastroianni è pronta a conquistare un posto al sole nel programma?