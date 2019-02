Università Bicocca conferisce laurea honoris causa a Ryohei Kanzaki | lo scienziato degli

Università : Bicocca - laurea honoris causa a Ryohei Kanzaki (2) : (AdnKronos) - "Un mio personale e particolare plauso -ha aggiunto Messa- all'uomo e allo scienziato che ha saputo usare tutte le più moderne tecnologie, unendo le neuroscienze e l’informatica", e un ringraziamento "ai miei colleghi che hanno stretto una forte collaborazione con il Giappone, luogo tr

Università degli Studi di Milano-Bicocca : laurea Honoris causa a Ryohei Kanzaki : L’Università degli Studi di Milano-Bicocca conferirà, giovedì 14 febbraio, ore 11, nell’Aula Magna (edifico U6, piazza dell’AteneoNuovo 1, Milano), la laurea magistrale Honoris causa in Informatica a Ryohei Kanzaki, Direttore del Centro di Ricerca per la Scienza e Tecnologia Avanzate (RCAST) dell’Università di Tokyo e neuro-scienziato noto a livello internazionale per le sue ricerche di frontiera su nuovi modelli di Intelligenza Artificiale, ...

Lotta alla CO2 : oltre 2.000 tonnellate in meno in 3 anni - l’Università Milano-Bicocca in cammino verso la sostenibilità : oltre duemila tonnellate di CO2 in meno di tre anni, raccolta differenziata al 70 per cento e percorsi di formazione dedicati alla sostenibilità ambientale. Sono i risultati raggiunti dall’Università di Milano-Bicocca grazie a un cammino verso la sostenibilità che unisce da anni ricerca e amministrazione, presentati nel primo Report di sostenibilità dell’Ateneo. Dalle luci a Led ai sistemi di condizionamento, dall’acqua potabile alla raccolta ...

Presentazione del primo Report di sostenibilità dell’Università di Milano-Bicocca : Lunedì 28 gennaio si svolgerà l’iniziativa dal titolo “l’Università in cammino verso la sostenibilità” con la Presentazione del primo Report di sostenibilità dell’Università di Milano-Bicocca. L’incontro si terrà alle 14,30 nell’aula “Marco Martini” dell’edificio universitario U6, in piazza dell’Ateneo nuovo, e proseguirà alle 16,30 con un ricordo della professoressa Marina Camatini, docente e ricercatrice che ha investito la sua carriera per la ...

