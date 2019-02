Una Ferrari meno rossa sfiderà la Mercedes

F1 : Sebastian Vettel - leader designato in Ferrari. Una stagione da dentro o fuori : Sebastian Vettel leader designato della Ferrari? Sembrerebbe proprio di sì. E’ quanto è emerso dalla conferenza stampa posteriore alla presentazione della nuova Ferrari 2019. La macchina che vorrà concorrere per il titolo iridato avrà un numero uno e questo è il 4 volte iridato. Lo ha detto piuttosto chiaramente il nuovo Team Principal Mattia Binotto: “Seb è la nostra priorità, almeno inizialmente. Charles Leclerc ha ancora molto da ...

Leclerc : il primo pilota della Ferrari Accademy a guidare Una Rossa : ... e ad oggi è il primo pilota ad essere uscito dal prestigioso programma sportivo a essere scelto per guidare la Rossa più famosa del mondo.

F1 Ferrari - Leclerc emozionato : «Sarà Una stagione esaltante» : MARANELLO - L'avere al fianco un 4 volte iridato come Vettel 'è una grande opportunità, posso imparare da lui. Sono certo che sarà una stagione esaltante, la chiave sarà lavorare assieme'. Lo ha detto ...

F1 - la nuova Ferrari SF-90 : analisi tecnica. Una vettura portata all’estremo per cercare il salto di qualità definitivo : Si chiama SF-90, è “meno rossa” della precedente e sembra assolutamente avveniristica. Ma, la nuova Ferrari che prenderà parte al Mondiale di F1 2019, saprà essere anche vincente? Se ci concedete il tempo necessario per munirci di una sfera di cristallo potremmo rispondere a questo importante quesito, o meglio “il” quesito sul quale ruoterà tutto il campionato della massima categoria del motorsport. Non sappiamo se la ...

F1 - Rosberg dà Una chance alla Ferrari : “Hamilton non è imbattibile” : Lewis Hamilton non è invincibile, questo il parere illustre del suo ex compagno in Mercedes Nico Rosberg, il quale crede in un Mondiale aperto “Lewis Hamilton non è invincibile. E’ indubbiamente uno dei più forti piloti di tutti i tempi, ma anche lui ha i suoi punti deboli. Se le cose non vanno per il verso giusto anche Lewis può avere cedimenti dal punto di vista delle prestazioni e delle motivazioni, aprendo il fianco ai suoi ...

Ferrari - ecco la nuova SF90 : «Punterà a vincere il Mondiale». Rosso opaco e Una dedica per i 90 anni : «Quest'anno celebriamo il 90/o anniversario. Siam ben consapevoli della responsabilità che comporta la nostra storia gloriosa e capiamo bene che ci sono grandi aspettative»....

F1 - la rivelazione di Stefano Domenicali : “ecco cosa faceva Schumacher prima della presentazione di Una nuova Ferrari” : L’ex capo della Gestione Sportiva del team di Maranello ha raccontato alcuni retroscena riguardanti Michael Schumacher E’ il giorno della presentazione ufficiale della Ferrari, a Fiorano si alzano i veli sulla nuova monoposto del Cavallino che proverà a riportare a Maranello un titolo mondiale che manca dal lontano 2007. LaPresse/Photo4 La scuderia in rosso si veste a festa per l’atteso lancio, che da sempre assume un ...

F1 - Una Ferrari per i 90 anni : si chiamerà SF90 : La Ferrari F1 del 2019 si chiamerà SF90 . Questa l'anticipazione che arriva da Maranello alla vigilia della presentazione della nuova monoposto di Vettel e Leclerc . I veli saranno tolti domani ...

Formula 1 2019 - ecco la nuova Mercedes. Una super macchina per fermare la Ferrari : Il dominio assoluto dal 2014, alba della F1 ibrida, non ha tolto un grammo di appetito allo squadrone Mercedes. Cacciatori di stelle e di record, Lewis Hamilton punta al sesto allora per mettersi in ...

Ferrari F40 LM : la leggendaria versione da corsa venduta ad Una cifra da capogiro [FOTO] : La Casa d’aste RM Sotheby’s ha venduto ad una cifra record il prezioso esemplare da competizione della F40 Il mercato delle auto storiche e da collezione sembra non conoscere crisi come sottolinea l’ultima asta organizzata da RM Sotheby’s che ha avuto come protagoniste alcune preziosissime ed esotiche vetture. Il pezzo forte dell’asta è stato certamente la Ferrari F40 trasformata da René Herzog in versione LM, in grado di ...

Ferrari : il motore V12 di Una Enzo in vendita ad Una cifra sbalorditiva [FOTO] : Il cuore da 660 CV di una Ferrari Enzo messo in vendita negli USA vanta all’attivo appena 1.448 km La Ferrari Enzo è un’hypercar prodotta dal 2002 al 2004 in appena 399 unità dedicata al fondatore della Casa del Cavallino Rampante e sostituita successivamente da LaFerrari. La vettura fu venduta all’epoca ad un prezzo di 660mila euro, ma adesso le quotazioni per un esemplare hanno raggiunto cifre da capogiro. Nelle ultime ore è stato messo ...

Samp e Genoa - si lavora a Una concessione di 99 anni per il Ferraris : concessione stadio Ferraris – Dopo che il discorso sull’acquisto dello stadio sembra essere stato messo da parte, Genoa e Sampdoria stanno lavorando all’ottenimento di una concessione di 99 anni per poter utilizzare il “Luigi Ferraris” sul lungo periodo, rientrando così dalle spese previste per una ristrutturazione ormai non più rinviabile. Il piano di Milan e […] L'articolo Samp e Genoa, si lavora a una concessione di 99 anni per il ...

F1 - Wehrlein si gode la Ferrari : “è Una sensazione speciale essere qui - voglio aiutare Vettel a vincere il titolo” : Il tedesco è diventato development driver della Ferrari, accettando la proposta arrivatagli dal Cavallino dopo la scadenza del contratto con la Mercedes Terminata l’esperienza con la Mercedes, Pascal Wehrlein è pronto ad iniziarne una nuova con la Ferrari. Il pilota tedesco è diventato infatti development driver del Cavallino, un ruolo condiviso anche con Hartley, Fuoco e Rigon: un’occasione da non perdere per costruirsi un ...

F1 : Una nuova figura nella gestione sportiva in Ferrari per sostenere l’operato di Mattia Binotto : I mutamenti in questo “caldo” inverno in casa Ferrari ancora non sono terminati. Dopo la rivoluzione con l’arrivo del monegasco Charles Leclerc alla guida della Rossa, al posto del finlandese Kimi Raikkonen (tornato in Sauber) e soprattutto con il cambio della guardia nel ruolo di Team Principal tra Maurizio Arrivabene e Mattia Binotto, si vuole completare il puzzle sotto l’insegna del Cavallino Rampante. Di fatto si ...