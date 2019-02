Un nuovo revival di Gilmore Girls – Una Mamma Per Amica è possibile grazie ad Amazon?

optimaitalia

: RT @OptiMagazine: Un nuovo revival di #GilmoreGirls - #UnaMammaPerAmica è possibile grazie ad #Amazon? - MenaB719 : RT @OptiMagazine: Un nuovo revival di #GilmoreGirls - #UnaMammaPerAmica è possibile grazie ad #Amazon? - OptiMagazine : Un nuovo revival di #GilmoreGirls - #UnaMammaPerAmica è possibile grazie ad #Amazon? - TheRedHead_blog : A quanto pare, c’è ancora speranza per la realizzazione di un nuovo revival di Gilmore Girls. <3 <3 -

(Di venerdì 15 febbraio 2019)L'operazione portata a compimento da Netflix nell'autunno del 2016 ha avuto pro e contro, ma certamente è stato uno degli eventi più attesi dagli appassionati di serie tv degli anni Duemila. Ora l'idea di undi- UnaPerstuzzica un altro colosso dello streaming,.Anche se non c'è alcun progetto sul piatto, né l'intenzione di implementarne uno, potrebbero esserci le condizioni in futuro per pensare ad un ritorno di Lorelai e Rory con nuovi episodi oltre i 4 film realizzati da Netflix tre anni fa.Vernon Sanders, co-responsabile dei contenuti tv diStudios, ha dichiarato ai giornalisti presenti alla conferenza stampa della Television Critics Association che il servizio di streaming è in procinto di annunciare unaccordo con Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino, i creatori diche già producono perla ...