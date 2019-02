Umberto Bossi in rianimazione | oggi nuovi esami Il figlio Renzo | Mio padre è

Come sta Umberto Bossi ricoverato in ospedale a Varese : Umberto Bossi, il fondatore della Lega Nord, sarà sottoposto stamane a una nuova Tac per verificare le sue condizioni dopo il ricovero di ieri in condizioni gravi all'ospedale di Varese. Bossi è stato trasportato nel tardo pomeriggio in ospedale in seguito a una caduta nella sua abitazione di Gemonio, in conseguenza della quale avrebbe anche battuto la testa. Forse un malore la causa della caduta. Bossi, 77 anni, è stato soccorso attorno alle 17 ...

Umberto Bossi : età - altezza - peso - figli e moglie. La malattia e il malore del fondatore della Lega Nord : figlio di un operaio tessile e di una portinaia, Umberto Bossi è uno dei fondatori storici della Lega Nord. Dopo il diploma di liceo si iscrive a un corso di perito tecnico e inizia a svolgere diversi lavori. Frequenta per un breve periodo di tempo l’università e studia presso la facoltà di Medicina. Negli anni Settanta, dopo l’incontro con l’allora leader dell’Union Valdotaine, Bruno Salvadori, si avvicina alle idee dell’autonomismo e inizia a ...

