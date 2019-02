Ue | ' Non escluso che l' Italia debba restituire i fondi per la Tav'

Inter - è rottura con Icardi Spalletti : era convocato per Vienna - si è autoescluso - Vota E Non è più il capitano|Video : Dopo lo spoglio della fascia, l'attaccante argentino decide di tenersi fuori dalla sfida dei sedicesimi di Europa League. E la sorella di Mauro attacca Wanda

Emiliano Sala - proseguono le ricerche : “Non è escluso che siano atterrati da qualche parte” : La polizia di Guernsey ha fatto sapere di lavorare a quattro ipotesi sulla scomparsa dell'aereo con a bordo il calciatore italo-argentino Emiliano Sala, tra cui anche l'atterraggio d'emergenza da qualche parte: "La ricerca, in questo momento, è basata sull'individuare l'eventuale zattera di salvataggio".Continua a leggere

Gilet gialli e Battisti in carcere - Saverio Raimondo escluso da Sanremo 2019. La Rai : "La scelta Non è motivata dai contenuti del suo show" : Dopo le anticipazioni delle scorse ore pubblicate dal sito Blogo, in cui era data per certa la presenza di Saverio Raimondo alla 69° edizione del Festival di Sanremo, il comico ha pubblicato sul suo ...

Battisti arrestato in Bolivia dall’Interpol : «Non escluso in Italia oggi o domani» : Una squadra speciale dell’Interpol formata da investigatori Italiani ha catturato il 64enne terrorista pluri-assassino Cesare Battisti, latitante dal dicembre 2018 dopo la revoca dello status di residente permanente in Brasile e l’ordine di estradizione del presidente Michel Temer

Dakar 2019 - Nicola Dutto escluso dalla Direzione gara per un malinteso : 'Non tornerò' : E ha annunciato a caldo che non parteciperà a un'altra edizione del Rally Raid più famoso al mondo. "Difficile da accettare - ha detto a moto.it -. A chi diamo fastidio? Tanto saremmo arrivati ultimi"...