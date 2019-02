Ue | ' La Tav è necessaria | Roma chiarisca come rispetterà gli accordi'

Ponte Morandi - demolizioni al via : le immagini. Toninelli : “ Tav ? La manutenzione è l’unica grande opera necessaria” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli a Genova, nella zona del Ponte Morandi , per assistere alla prima fase di demolizione del moncone ovest del viadotto. “Il Ponte sarà pronto per fine anno e percorribile nei primi mesi del 2020”, ha dichiarato il premier, che sulla scontro tra il suo governo e la Francia ha preferito glissare con un “qui parlo solo del Ponte ”. Più loquace il minsitro ...

Tav - Pd e FI uniti per il sì. Chiamparino : ‘Situazione kafkiana - è in costruzione’. Toti : ‘Analisi costi-benefici non necessaria’ : Tra le migliaia di manifestanti che hanno partecipato al flash mob Sì Tav in piazza Castello, a Torino, c’erano anche diversi esponenti di Forza Italia (Mariastella Gelmini e Giovanni Toti) e del Partito democratico (Maurizio Martina e il presidente della Regione, Sergio Chiamparino) che hanno sfilato insieme per dire si alla grande opera. In piazza anche la Lega, col capogruppo alla Camera, Riccardo Molinari. L'articolo Tav, Pd e FI uniti per ...