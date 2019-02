Ue | Borghi | “Se non si riesce a cambiarla meglio uscirne” Salvini lo smentisce D’Uva

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Se non sia cambiare l’Unione europea, “dovremo uscirne“. La frase pronunciata dal responsabile economico della Lega, Claudio, a un dibattito della Cisl sull’Europa provoca le reazioni a valanga dell’opposizione, da Forza Italia al Partito democratico, che chiedono al governo di finirla con “ambiguità” e “doppiogiochismo”. A mettere un punto alle parole diè Francesco D’Uva, capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera: “Non abbiamo alcuna intenzione di uscire dalla Ue, per questa ragione sarebbeevitare dichiarazioni che possano mettere a rischio la fiducia degli investitori e di conseguenza la nostra economia”, si legge in una nota. Poi è intervenuto anche Matteo: “Non abbiamo alcuna intenzione di uscire dall’Europa, vogliamo, migliorarla ma non ...