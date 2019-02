blogo

: Tv8, il nuovo spot motori con Giacomo Agostini in versione cardinale (video backstage) - SerieTvserie : Tv8, il nuovo spot motori con Giacomo Agostini in versione cardinale (video backstage) - Varych4 : #Tv8, il nuovo spot motori con Giacomo Agostini in versione cardinale (video backstage) - tvblogit : Tv8, il nuovo spot motori con Giacomo Agostini in versione cardinale (video backstage) -

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Il dietro le quinte deldi TV8 per il lancio dell’imminente stagione dei. Molti i volti, tra piloti, ex campioni e commentatori che vestono per l’occasione panni assolutamente inediti in uno scenario ironico, divertente e carnevalesco, quello dei fedeli ai. Da, Marco Lucchinelli organista, Davide Valsecchi sacrestano, ai piloti di Sky Racing Team VR46 chierichetti, e Paolo Beltramo con Carlo Canzano frati campanari. E ancora Marco Melandri che canta nel coro, Max Temporali che legge dal pulpito, e i sacerdoti Davide Camicioli e Uccio, che raccoglie la confessione di Pecco Bagnaia. Protagonisti a vario titolo di Formula 1, Motomondiale e World Superbike, tutti insieme per celebrare la nuova grande stagione dei, tutte le sante domeniche in chiaro su TV8.Tv8, ilconin ...