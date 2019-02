Trump proclama l’emergenza nazionale per costruire muro Ed è scontro costituzionale

Trump stoppa shutdown ma ne minaccia un altro. Pronto a proclamare stato emergenza' : Il presidente americano Donald Trump minaccia un altro shutdown, dopo aver posto fine a quello più lungo della storia lo scorso 26 gennaio, quando ha annunciato di firmare a breve "un provvedimento ...

Venezuela - Juan Guaidó si autoproclama presidente ad interim. Trump lo riconosce e Maduro : “Ci difenderemo a ogni costo” : Venezuela nel caos. Juan Guaidó, capo dell’assemblea nazionale di Caracas, il parlamento dominato dall’opposizione, si è proclamato presidente ad interim in attesa di nuove elezioni ed è stato immediatamente riconosciuto dagli Stati Uniti e da Luis Almagro, il segretario generale dell’Organizzazione degli Stati americani che riunisce 35 Paesi delle Americhe. Il riconoscimento è arrivato in particolare da Brasile, Perù, Ecuador, Costa Rica, ...

Venezuela - Juan Guaidó si autoproclama presidente ad interim. Trump lo riconosce : Juan Guaidó, capo dell’assemblea nazionale di Caracas, il parlamento dominato dall’opposizione, si è proclamato presidente ad interim del Venezuela, in attesa di nuove elezioni. “Oggi riconosco ufficialmente il presidente dell’Assemblea nazionale Venezuelano, Juan Guaidó, come presidente ad interim del Venezuela”, ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una nota, sottolineando che “in questo ruolo come ...

Venezuela in frantumi. Guaido si autoproclama presidente e Trump e l'Oas lo riconoscono. Ma Maduro resiste : In un paese che non esiste più, ci sono due presidenti. Da un lato c'è il leader chavista Nicolàs Maduro, presidente della Repubblica di Venezuela dal 2013. Dall'altro lato c'è Juan Guaido, presidente del Parlamento di Caracas e leader dell'opposizione, che oggi si è autoproclamato presidente del Paese davanti ai suoi sostenitori riuniti a Caracas.E ci sono due piazze che manifestano su schieramenti ...