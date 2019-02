Trump, legge anti-shutdown e emergenza

: Usa, Trump firma la legge antishutdown ma dichiara lo stato d'emergenza - Agenzia_Ansa : Usa, Trump firma la legge antishutdown ma dichiara lo stato d'emergenza - Carmela_oltre : RT @Agenzia_Ansa: Usa, Trump firma la legge antishutdown ma dichiara lo stato d'emergenza - sadape54 : RT @Agenzia_Ansa: Usa, Trump firma la legge antishutdown ma dichiara lo stato d'emergenza -

è pronto a firmare l'accordo bipartisan sulla sicurezza alla frontiera senza fondi per il muro con il Messico per evitare un nuovo. Ma dichiarerànazionale per ottenere soldi per il muro stesso. Lo ha annunciato Mitch McConnell, leader dei repubblicani al Senato, dove è arrivato il via libera alla. Immediata la replica della speaker della Camera, la democratica Nancy Pelosi, al presidente americano. "La questione del confine non è un'", ma al contrario lo sono le "armi", ha detto.(Di venerdì 15 febbraio 2019)