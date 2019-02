Trump | la Brexit e noi | quando la politica della vanità scavalca l' interesse nazionale

Davos - Mike Pompeo : "Con M5s in Italia - Brexit e Trump segnali di rottura positivi" : Per Mike Pompeo nel mondo soffiano venti di novità, bisogna però capire se annunciano schiarite o tempeste. Il segretario di Stato Usa lo ha detto durante un collegamento video al Forum economico mondiale di Davos: "È un momento interessante quello che stiamo vivendo", ha continuato, citando poi "alcuni esempi di nuove direzioni prese dalle persone: Brexit, l'elezione di Macron in Francia, l'ascesa del Movimento 5 stelle in ...

Trump zoppo e May lady di latta Brexit - stress test del sovranismo : Vi sono due fatti significativi che sono accaduti recentemente sullo scenario mondiale e che se collegati possono fornire un indizio di possibile crisi del sovranismo mondiale. Il primo è la perdita da parte di Donald Trump della Camera dei Rappresentanti Segui su affaritaliani.it

Trump zoppo e May Lady di latta Brexit - stress test del sovranismo : Vi sono due fatti significativi che sono accaduti recentemente sullo scenario mondiale e che se collegati possono fornire un indizio di possibile crisi del sovranismo mondiale. Il primo è la perdita da parte di Donald Trump della Camera dei Rappresentanti Segui su affaritaliani.it

Dopo Brexit e Trump - ci sarà un nuovo ordine post-liberale? : L'Ungheria sarà ungherese, la Turchia sarà turca, Israele sarà israeliano e tutti sapranno chi sono e qual è il loro posto nel mondo. Sarà un mondo senza immigrazione, senza valori universali, senza ...

Gb - ambasciatore Usa : Trump potrebbe visitare il Regno Unito dopo la Brexit - : In occasione della commemorazione della fine della seconda guerra mondiale a maggio, "sarebbe un buon momento". Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe visitare il Regno Unito dopo l'...

Trump forse in Gb dopo Brexit : ANSA, - ROMA, 31 DIC - Donald Trump potrebbe arrivare in visita ufficiale in Gran Bretagna nel maggio 2019, dopo l'uscita del Paese dall'Unione Europea, prevista a marzo. Lo ha detto alla Bbc l'...