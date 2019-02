Trump firmerà stato di emergenza per costruzione del muro al confine con il Messico

Usa : Camera approva legge anti-shutdown. Trump la firmerà ma dichiarando stato emergenza nazionale per muro Messico : Dopo l'ok del Senato, anche la Camera dei rappresentanti Usa ha approva to la legge anti-shutdown: si tratta di una legge bipartisan che finanzia le attività federali fino a settembre, allo scopo di ...

