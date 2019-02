Trump dichiarerà lo stato di emergenza per costruire il muro

Usa - evitato lo shutdown. Trump dichiarerà l’emergenza nazionale per finanziare il muro col Messico : Anche la Camera Usa, dopo il Senato, ha approvato la legge bipartisan che finanzia il governo fino a settembre evitando un nuovo shutdown, ma senza concedere fondi per il muro col Messico auspicato da Donald Trump. Il testo arriverà ora sulla scrivania del presidente, che intende firmarlo e, allo stesso tempo, dichiarare l’emergenza nazionale al co...