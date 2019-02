Trump dichiara l' emergenza nazionale | ' Il muro con il Messico serve' - California e Stato

Donald Trump dichiara l’emergenza nazionale per costruire il muro : “C’è crisi della sicurezza” : Il presidente americano Donald Trump ha annunciato la dichiarazione dell'emergenza nazionale al confine con il Messico: “Siamo di fronte a un'invasione di droga, di gang, di criminali, di persone, e questo è inaccettabile”, ha detto per motivare la necessità di costruire un muro anti-immigrati.Continua a leggere

Usa - Trump dichiara emergenza nazionale per costruire il muro con il Messico : “C’è una crisi di sicurezza al confine” : Donald Trump ha annunciato che firmerà l’emergenza nazionale, in modo da poter finanziare il muro anti-immigrazione con il Messico. Il presidente degli Stati Uniti ha spiegato che la dichiarazione di emergenza è dovuta alla “crisi di sicurezza al confine” perché “abbiamo un’invasione di droga, di criminali”. Una situazione definita “inaccettabile” dal tycoon. Il presidente degli Stati Uniti, in questo ...

Donald Trump pronto a dichiarare l'emergenza nazionale al confine con il Messico : Il presidente americano Donald Trump parlando alla Casa Bianca ha annunciato la dichiarazione dell'emergenza nazionale al confine con il Messico: "Non è solo una questione di promesse elettorali, c'è una vera e propria crisi della sicurezza. E dire che il muro non funziona è solo una bugia, una grande bugia"."Siamo di fronte a un'invasione di droga, di gang, di criminali, di persone, e questo è inaccettabile", ha ...

L’ex consigliere di Trump Roger Stone si è dichiarato non colpevole nel processo sulle interferenze russe nella politica statunitense : Roger Stone, ex consigliere del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, si è dichiarato non colpevole nel processo a suo carico cominciato oggi a Washington. Stone era stato arrestato venerdì scorso con con sette capi di accusa, tra cui ostruzione alla

Guaidó si dichiara presidente pro tempore del Venezuela. Con il sostegno di Trump. Maduro non si arrende : «Sì, se puede». L’urlo di obamiana memoria, quel «Yes we can» che nel 2008 portò l’ex presidente degli Stati Uniti al trionfo, si leva altissimo su plaza Venezuela, il cuore di Caracas. Sono decine di migliaia le persone che ascoltano il capo dell’opposizione e leader dell’Assemblea nazionale Juan Guaidó giurare sulla costituzione, autoproclamandos...

Trump dichiara che il Messico non fa niente per fermare i migranti - : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che il Messico "non fa nulla" per fermare i migranti cercano di entrare in USA attraverso il territorio messicano. In precedenza, centinaia di ...