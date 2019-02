Tripla fotocamera e schermo AMOLED | questo potrebbe essere Samsung Galaxy M30

Xiaomi Mi 9 si mostra in nuove possibili immagini reali - con Tripla fotocamera e notch a goccia : Xiaomi Mi 9 si mostra in nuove presunte immagini reali, che confermano la tripla fotocamera posteriore e il notch a goccia, insieme a un nuovo teaser. L'articolo Xiaomi Mi 9 si mostra in nuove possibili immagini reali, con tripla fotocamera e notch a goccia proviene da TuttoAndroid.

Fonti ufficiali suggeriscono che Xiaomi Mi 9 sarà dotato di una Tripla fotocamera posteriore : Un post pubblicato oggi su Weibo dal Media Senior Engineer di Xiaomi, Zou Longjun ha accennato al fatto che Xiaomi Mi 9 verrà fornito con una configurazione a tre telecamere per essere all'altezza di uno smartphone di prima classe. L'articolo Fonti ufficiali suggeriscono che Xiaomi Mi 9 sarà dotato di una tripla fotocamera posteriore proviene da TuttoAndroid.

Tripla fotocamera di Samsung Galaxy S10 in bella vista e un riscontro sulla ricarica wireless inversa : Samsung Galaxy S10 si mostra in un paio di nuove immagini condivise da Evan Blass con la sua Tripla fotocamera posteriore in bella vista. E nel mentre traspaiono nuove conferme sulla presenza della ricarica wireless inversa à la Huawei Mate 20 Pro. L'articolo Tripla fotocamera di Samsung Galaxy S10 in bella vista e un riscontro sulla ricarica wireless inversa proviene da TuttoAndroid.

iPhone 2019 con Tripla fotocamera : Apple punta tutto sul mondo AR : LEGGI ANCHE : Apple al lavoro su un servizio di streaming videoludico in stile Netflix iPhone XS Max 2019 avrà una tripla fotocamera per il mondo AR A differenza di quanto visto, per esempio, con i ...

Samsung Galaxy A50 potrebbe avere display Infinity-V e Tripla fotocamera : Samsung Galaxy A50 potrebbe avere un display Infinity-V con notch a goccia e una tripla fotocamera posteriore: ecco ciò che possiamo dedurre dalle immagini del presunto telaio. L'articolo Samsung Galaxy A50 potrebbe avere display Infinity-V e tripla fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Samsung annuncia Galaxy A9 Pro (2019) con display FHD+ - Infinity-O da 6 - 4 pollici e Tripla fotocamera posteriore : Samsung ha annunciato in Corea il nuovo smartphone Samsung Galaxy A9 Pro, una versione di Galaxy A8s (SM-G8870) introdotta in Cina il mese scorso. Lo smartphone è disponibile nei colori blu, grigio e verde, a un prezzo di 533 dollari corrispondenti a circa 470 euro al cambio attuale e sarà in vendita in Corea dal 28 febbraio. L'articolo Samsung annuncia Galaxy A9 Pro (2019) con display FHD+, Infinity-O da 6,4 pollici e tripla fotocamera ...

IPhone X 2019 : Tripla fotocamera e torna il Touch ID : Una vera e propria novità per l'IPhone, ma il sensore per le impronte digitali sotto lo schermo è una soluzione già vista nel mondo Android. Il nuovo IPhone X 2019 sarà veramente così? Impossibile ...

Sony Xperia XZ4 in nuove immagini con Tripla fotocamera - display 21 : 9 e sensore per le impronte sul lato : Sono apparse in Rete alcune immagini provenienti da produttori di cover di terze parti che ci mostrano il presunto aspetto del Sony Xperia XZ4 L'articolo Sony Xperia XZ4 in nuove immagini con tripla fotocamera, display 21:9 e sensore per le impronte sul lato proviene da TuttoAndroid.

Anche Samsung Galaxy S10 dovrebbe avere una Tripla fotocamera posteriore : Il leaker @Ice Universe pubblica nuovi dettagli su Galaxy S10, che avrà una tripla fotocamera posteriore come conferma la cover protettiva. L'articolo Anche Samsung Galaxy S10 dovrebbe avere una tripla fotocamera posteriore proviene da TuttoAndroid.

APPLE - IPHONE X : Tripla fotocamera NEL 2019/ Indiscrezione Wall Street Journal : nuova gamma con tre modelli : APPLE lancerà tre IPHONE nel 2019. Indiscrezione del WSJ: il modello meno costoso sarà l'erede dell'XR, quello di punta avrà una TRIPLA FOTOCAMERA

Apple lancerà altri 3 iPhone nel 2019. E arriva la Tripla fotocamera : Sono passati solo un paio di giorni da quando è trapelata online l’immagine, dubbia ma suggestiva, di uno dei prossimi iPhone prodotti da Apple — un dispositivo dalle tre fotocamere e dal look non esattamente elegante. A dare credito all’ipotesi di un iPhone con tripla fotocamera è intervenuto in queste ore il Wall Street Journal con ulteriori indiscrezioni. Stando alle fonti del quotidiano statunitense, la casa di Cupertino avrebbe ...

Scontato l’iPhone 2019 con Tripla fotocamera - Apple dovrebbe puntare ad altro : Già ad inizio anno, non potevano mancare iu rumor sui prossimi iPhone 2019 ai quali spetta un compito molto delicato: quello probabilmente di risollevare le sorti di Apple che per la generazione corrente di melafonini si è vista non solo costretta a tagliare la sua produzione, ma anche vedere il suo titolo di Cupertino in borsa essere abbattuto e non poco. Il brand statunitense ha bisogno di mostrare gli artigli e c'è da capire fin da subito sei ...

I prossimi iPhone con Tripla fotocamera - ma saranno davvero così brutti? : Mentre a Las Vegas infuria il Ces 2019 con tutte le novità che caratterizzaranno il prossimo anno in fatto di tecnologia, uno dei pochi grandi assenti sta riuscendo comunque indirettamente a far parlare di sé. Si tratta di Apple, che in queste ore è finita sotto i riflettori per la prima fuga di informazioni relativa ai suoi prossimi iPhone a opera del sito indiano Digit. Il portale ha pubblicato infatti un video che ritrae un potenziale iPhone ...

Huawei P30 : ecco come sarà/ Video inedito svela il nuovo top di gamma : Tripla fotocamera e full display : Huawei P30: ecco come sarà. Video inedito svela il nuovo top di gamma: tripla fotocamera e full display. Sale altissima l'attesa