Trieste | si suicida alla vigilia del processo all' ex marito violento

huffingtonpost

: RT @MediasetTgcom24: Trieste, si suicida alla vigilia del processo a ex marito violento #trieste - FRANCESC0PAGANO : RT @MediasetTgcom24: Trieste, si suicida alla vigilia del processo a ex marito violento #trieste - Teresasalvati_ : RT @MediasetTgcom24: Trieste, si suicida alla vigilia del processo a ex marito violento #trieste -

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Indagini sono in corso per stabilire eventuali legami tra il suicidio di una donna e ila carico del suo exper maltrattamenti, denunciato dstessa donna. Il suicidio, infatti è avvenuto propriodell' udienza preliminare della vertenza giudiziaria.Ieri le parti avrebbero dovuto incontrarsi davanti al Gup ma la donna, di 30 anni, di, non si è presentata in aula e successivamente si è diffusa la notizia che il giorno prima si erata lanciandosi dal balcone di casa, al sesto piano.Come riporta il quotidiano Il Piccolo oggi in edicola, il pm titolare delle indagini, Chiara De Grassi, sarebbe stata intenzionata a rinviare a giudizio l'uomo, accusato di vari episodi di maltrattamenti e minacce, avvenuti nel 2017.