Travel Outdoor Fest | Golf e turismo | un binomio sempre più forte

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Al via, presso le Fiere di Parma, la seconda edizione del, evento dedicato alattivo con ilgrande protagonista: info e dettagli sull’evento Si è aperta alle Fiere di Parma la seconda edizione del, maniazione dedicata alattivo nella quale ilsi sta ritagliando uno spazio molto importante. Sin dalla prima delle tre giornate (conclusione domenica) si è delineato quello che sarà il successo dell’evento con una massiccia presenza di pubblico.L’inaugurazione, alla quale ha preso parte Franco Chimenti, Vice Presidente Vicario del CONI e Presidente della Federazione Italiana, è avvenuta in maniera particolare, con un Convegno dal tema “: come raccontare l’Appennino” seguito poi da quella che è stata definita “una chiacchierata sue sport”. Insieme a Chimenti sono intervenuti Antonio ...