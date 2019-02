Trani | Ti amo Luigi sul muro della Cattedrale Il sindaco | Fidanzata

Siamo sempre meno e sempre più anziani : crescono sTranieri e italiani in fuga : Gli italiani fanno meno figli e se gli stranieri in Italia sono l'8% della popolazione, i nati da cittadine straniere sono...

Il reddito di cittadinanza andrà a 240mila famiglie sTraniere - 77mila in più di quanto stimato. I Rom : "Anche noi ne abbiamo diritto" : La platea delle famiglie beneficiarie del reddito di cittadinanza sarà di 1.248.000 nuclei e tra questi 241.000 dovrebbero essere di soli stranieri. Lo si legge nella Relazione tecnica del Decreto sul reddito di cittadinanza e Quota 100. Per i 241.000 nuclei composti di soli stranieri (il 19,3% del totale) è prevista una spesa di 1.486 milioni di euro su un totale di 7.493 milioni (il 19,8%) per "l'anno base". L'ultima stima ...

Incidente Cuba : si ribalta autobus con turisti sTranieri a Guantanamo - : L'Incidente è avvenuto ieri pomeriggio tra Baracoa e L'Avana, il mezzo è uscito di strada e si è ribaltato. I feriti sono almeno 30, alcuni in condizioni critiche. A bordo, secondo i media locali, c'...

L'Eredità - ricordate Salvatore? Un caso clamoroso in Rai : la sTranissima coincidenza : Avete già visto Salvatore? Già, perché il signore in questione ha debuttato nel pomeriggio di lunedì 7 gennaio ad Apri e Vinci, il game a domicilio ispirato a un forma israeliano e condotto da Costantino della Gherardesca su Rai 2. In molti però hanno notato una somiglianza clamorosa con un concorre

Contro Orbán ancora migliaia in piazza. Sfila anche il partito satirico MKKP : 'Chi dobbiamo odiare dopo omosessuali e sTranieri?' : ... porti sempre più persone a simpatizzare di più per il partito del Cane a due code, "che fa una politica tutta particolare, oscillando fra azioni quasi dadaiste e ironia feroce". «Non siamo riusciti ...

«Siamo tutti sTranieri». Alunna si ribella al tema in classe e Meloni la elogia : «Patriota» : «Non siamo tutti stranieri, non sono d'accordo»: così scrive una giovane studentessa di terza media nel tema scolastico proposto dagli insegnanti. Parole che Giorgia...

