Trame spagnole Il Segreto | l' ex domestica di Francisca abbandona Puente Viejo da sola

Trame spagnole Una Vita : salto temporale di 10 anni - arrivano nuovi attori come Maria Gracia : La famosa serie televisiva di origini spagnole “Una Vita” trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset dal 22 giugno 2015, continua ad appassionare con delle vicende ambientate ad Acacias 38. Arriva una notizia inaspettata, perché sul web è stato svelato che verranno rinnovati i personaggi e le Trame dello sceneggiato, nelle prossime puntate iberiche. Si tratta di un salto temporale di 10 anni, che darà avvio a dei cambiamenti radicali ...

Il Segreto Trame spagnole : Maria progetta di partire con Roberto - Fe disperata : Nuovo appuntamento dedicato sulla telenovela di origini iberiche “Il Segreto” nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Le anticipazioni degli episodi che il pubblico spagnolo avrà modo di vedere la settimana prossima, Maria Castaneda dopo aver appreso che Francisca Montenegro e Fernando Mesia hanno tentato di corrompere Roberto Sanchez, prenderà una decisione inaspettata. La figlia di Emilia e Alfonso deciderà di lasciare Puente Viejo con il ...

Una Vita - Trame spagnole : Felipe sventa il suicidio di Ramon - Celia diventa pazza : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la telenovella spagnola scritta da Aurora Guerra, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle nuove puntate, in onda a febbraio in Spagna, si soffermano su Ramon e Celia, interpretati dagli attori Juanma Navas e Ines Aldea. Se il nobile deciderà di compiere un gesto inconsulto dopo la perdita di Trini, la moglie di Felipe comincerà a mostrare segni di evidente pazzia in seguito ...

Trame spagnole Una Vita - puntate 942-946 : Lucia e Telmo rivelano a tutti di amarsi : Nuovo spazio dedicato all'amatissima soap Una Vita, trasmessa tutti i giorni da Canale 5. Protagonisti delle Trame delle puntate 942-947, andate in onda la scorsa settimana nella penisola iberica e che in Italia potremo invece vedere tra circa un anno, sono Telmo e Lucia ma anche Ramon e Celia. I due innamorati, dopo aver vissuto tanti travagli, si sentono finalmente liberi di dichiarare pubblicamente i loro sentimenti. Ramon, addolorato per il ...

Trame spagnole Una Vita : Servante nasconde una lettera d’amore - Felipe finisce in ospedale : Nuovo appuntamento dedicato all’appassionante telenovela di origini iberiche Una Vita ambientata ad Acacias 38. Nelle puntate che i telespettatori spagnoli avranno la possibilità di vedere la settimana prossima il portinaio Servante Gallo nasconderà un segreto a tutti i domestici dato che in una scatola conserverà una missiva contenente una dichiarazione d’amore. Dopo essere stato ferito gravemente dall’amico Ramon Palacios, l’avvocato Felipe ...

Il Segreto - Trame spagnole : Mauricio si rifiuta di fuggire in America insieme a Fè : Nuovo spazio dedicato alle novità su Il Segreto, la telenovella spagnola scritta da Aurora Guerra, in onda dal 2013 in Italia. Le anticipazioni delle puntate spagnole, trasmesse a febbraio in Spagna, si soffermano su Fè Perez interpretato da Marta Tomasa Worner. La donna, infatti, inscenerà la sua morte dopo l'arrivo di Faustino a Puente Viejo. Il Segreto: Fè finge la sua morte Fè Perez è la protagonista delle attuali puntate de Il Segreto, in ...

Il Segreto - Trame spagnole : il ritorno di Maria e Gonzalo - Alfonso ed Emilia rapiti : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la telenovella spagnola scritta da Aurora Guerra, campione di ascolti delle reti Mediaset. Le anticipazioni delle puntate spagnole, in onda nei prossimi mesi su Canale 5, svelano che Gonzalo tornerà a Puente Viejo per uccidere Donna Francisca, mentre Maria chiederà a Fernando di aiutarla a trovare i suoi genitori scomparsi misteriosamente in Francia. Gonzalo torna e spara a Donna ...

Il Segreto - Trame spagnole : Fernando e Donna Francisca cadono nella trappola di Roberto : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni spagnole in onda a febbraio in Spagna svelano che Raimundo aiuterà Fè a fuggire da Puente Viejo, mentre Donna Francisca e Fernando rimarranno vittime del loro stesso piano per colpa di Roberto. Il Segreto, puntate spagnole: Elsa e Alvaro si baciano Il vecchio locandiere scoprirà che il medico Alvaro ...

Il Segreto - Trame spagnole : Fè accetta di andare in America da Prado e Rosario : Le anticipazioni spagnole de Il Segreto, in onda dall' 11 al 15 febbraio, svelano che Mauricio rivelerà a Raimundo che il dottor Alvaro ha aiutato Fè a fingere la sua morte. Per tale ragione il vecchio locandiere suggerirà a Fè di scappare lontano dal borgo iberico, mentre Godoy confesserà tutta la verità a Saul e Julieta: in questa occasione, spiegherà alla coppia di dover organizzare un finto funerale. Il Segreto, puntate spagnole: Raimundo ...

Trame spagnole Una Vita : il colonnello Valverde - Olga e Martin lasciano la soap : Nuovo appuntamento con le notizie su Una Vita, la soap opera spagnola scritta da Aurora Guerra, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni dei prossimi appuntamenti, svelano che i telespettatori dovranno assistere alll'uscita di scena di Adela, Olga, Martin, Jaime e Arturo Valverde. Indubbiamente, un duro colpo per i fans che si erano affezionati alle gesta dei personaggi del condominio di Acacias 38 e che hanno appreso anche ...

Trame spagnole Una Vita : Felipe gravemente ferito - Ramon soffre per la morte di Trini : La soap opera spagnola Una Vita continua a regalare colpi di scena tra nuove passioni e drammatici epiloghi. Nelle puntate che andranno in onda su La 1 TVE questa settimana, Ramon Palacios sentirà tantissimo la mancanza della moglie (Trini Crespo), deceduta dopo aver messo al mondo la loro piccola Milagros. Il vedovo cadrà in preda alla disperazione al punto da far preoccupare i suoi familiari. I compaesani di Acacias 38 inoltre verranno scossi ...

Trame spagnole Il Segreto : Faustino spara a Fè - Roberto si dichiara a Maria : Le Trame delle puntate de Il Segreto, trasmesse in Spagna ad inizio febbraio, svelano che Elsa apparirà entusiasta del nuovo lavoro di Alvaro, mentre il falegname soffrirà per la sua infelice vita matrimoniale. La moglie del sindaco e la giornalista, nel frattempo, capiranno che Julieta (Claudia Galan) sta nascondendo qualcosa dopo il rapimento da parte dei Molero. Alla Villa, la Montenegro obbligherà al Mesia ad eliminare Roberto, il quale farà ...

Trame spagnole - Una Vita : Trini esala l'ultimo respiro dopo pochi giorni dal parto : Un tragico colpo di scena arriva dalle puntate di Una Vita, appena andate in onda in Spagna. Le anticipazioni svelano che Trini Palacios morirà improvvisamente a pochi giorni dalla nascita della piccola Milagros. Una Vita: Trini partorisce Milagros Dagli spoiler spagnoli di Una Vita, si evince che Ramon avrà paura che sua moglie non riesca a portare a termine la sua gravidanza, visto che non è più giovane. Celia, nel frattempo, apprenderà di ...

Trame spagnole Una Vita al 1° febbraio : Trini partorisce una bambina - Ursula in carcere : Le anticipazioni spagnole di Una Vita, in onda da lunedì 28 gennaio a venerdì 1° febbraio, svelano che Felipe Alvarez Hermoso deciderà di intraprendere un viaggio in Inghilterra per incontrare Tano, questo per fare dimenticare a Celia l'aborto appena subito. Ma l'Hermosa si rifiuterà di lasciare Acacias 38 per stare al fianco di Trini: a proposito, le due donne faranno un'offerta alla Vergine Maria. Una Vita: il parto complicato di Trini Dagli ...