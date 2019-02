Traffico Roma del 15-02-2019 ore 16 | 30

Traffico Roma del 15-02-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 15 FEBBRAIO 2019 ORE 15.20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE IL Traffico E’ RALLENTATO TRA LO SVINCOLO DELLA PONTINA E L’ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA. UN INCIDENTE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO CREA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO CON VIA ACILIA IN DIREZIONE OSTIA. UN ALTRO ...

Traffico Roma del 15-02-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 15 FEBBRAIO 2019 ORE 13.20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … RISOLTI I PROBLEMI LEGATI ALL’INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA , ORA SI TRANSITA REGOLARMENTE SU TUTTO L’ANELLO SULLA VIA SALARIA CODE PER LAVORI IN ENTRATA A Roma ALL’ALTEZZA DI CASTEL GIUBILEO ALTRE CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA TOR DI QUINTO E LA ...

Traffico Roma del 15-02-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 15 FEBBRAIO 2019 ORE 13.20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … RISOLTI I PROBLEMI LEGATI ALL’INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA , ORA SI TRANSITA REGOLARMENTE SU TUTTO L’ANELLO SULLA VIA SALARIA CODE PER LAVORI IN ENTRATA A Roma ALL’ALTEZZA DI CASTEL GIUBILEO ALTRE CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA TOR DI QUINTO E LA ...

Traffico Roma del 15-02-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 15 FEBBRAIO 2019 ORE 11.20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … UN INCIDENTE STA CREANDO DEI PROBLEMI L Traffico SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VIA DI VALLE RICCA , SI STANNO FORMANDO CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA IL RACCORDO ANULARE E MONTEROTONDO SCALO CODE PER LAVORI IN ENTRATA A Roma SULLA VIA SALARIA TRA IL RACCORDO ANULARE E LA MOTORIZZAZIONE ...

Traffico Roma del 15-02-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 15 FEBBRAIO 2019 ORE 11.20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … UN INCIDENTE STA CREANDO DEI PROBLEMI L Traffico SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VIA DI VALLE RICCA , SI STANNO FORMANDO CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA IL RACCORDO ANULARE E MONTEROTONDO SCALO CODE PER LAVORI IN ENTRATA A Roma SULLA VIA SALARIA TRA IL RACCORDO ANULARE E LA MOTORIZZAZIONE ...

Traffico Roma del 15-02-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 15 FEBBRAIO 2019 ORE 09.50 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … UN INCIDENTE STA CREANDO DEI PROBLEMI AL Traffico SU VIALE TRASTEVERE ALL’ALTEZZA DELLA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE DIREZIONE PONTE GARIBALDI IN DIMINUZIONE LE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 , AL MOMENTO SEGNALATE TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE MIGLIORA LA SITUAZIONE ANCHE SULLA ...

Traffico Roma del 15-02-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 15 FEBBRAIO 2019 ORE 09.50 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … UN INCIDENTE STA CREANDO DEI PROBLEMI AL Traffico SU VIALE TRASTEVERE ALL’ALTEZZA DELLA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE DIREZIONE PONTE GARIBALDI IN DIMINUZIONE LE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 , AL MOMENTO SEGNALATE TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE MIGLIORA LA SITUAZIONE ANCHE SULLA ...

Traffico Roma del 15-02-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 15 FEBBRAIO 2019 ORE 09.20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … CODE PER INCIDENTE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI VIA CAMASENA DIREZIONE TANGENZIALE , ALTRE CODE SEMPRE SULLA TIBURTINA DIREZIONE CENTRO PER Traffico DAL RACCORDO ANULARE A REBIBBIA INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 , DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE AUTO IN FILA POI SULLA ...

Traffico Roma del 15-02-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 15 FEBBRAIO 2019 ORE 08.20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SUL RACCORDO ANULARE SI STANNO FORMANDO CODE PER Traffico INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA POI A SEGUIRE TRA LA CASILINA E L’APPIA AUTO IN FILA ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PRENESTINA E IL BIVIO PER LA A24 E TRA LA PISANA E LA VIA DEL MARE SULLA PONTINA CODE ...

Traffico Roma del 15-02-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 15 FEBBRAIO 2019 ORE 08.20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SUL RACCORDO ANULARE SI STANNO FORMANDO CODE PER Traffico INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA POI A SEGUIRE TRA LA CASILINA E L’APPIA AUTO IN FILA ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PRENESTINA E IL BIVIO PER LA A24 E TRA LA PISANA E LA VIA DEL MARE SULLA PONTINA CODE ...

Traffico Roma del 15-02-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 15 FEBBRAIO 2019 ORE 07:50 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SI STA IN CODA IN ENTRATA A Roma SULLA VIA SALARIA TRA IL RACCORDO ANULARE E LA MOTORIZZAZIONE CIVILE INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 , PRATICAMENTE SU TUTTO IL PERCORSO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE AUTO IN FILA ANCHE SULLA TANGENZIALE TRA IL BIVIO PER LA A24 E LA TIBUSRTINA ...

Traffico Roma del 15-02-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 15 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 GP DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … DISAGI IN VIA FLAMINA NUOVA TRA LABARO E SAXA RUBRA VERSO IL CENTRO, A COMPLICARE LA SITUAZIONE UNA RIDUZIONE DELLA CARREGGIAta sempre in entrata nella capitale INCOLONNAMENTI SULLA VIA SALARIA DAL RACCORDO A VIA BOLOGNOLA , IN VIA CASSIA da via braccianese a via trionfale e DAL RACCORDO A ...

Traffico Roma del 14-02-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019 ORE 19:50 I.V. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … ANCORA PIUTTOSTO INTENSO IL Traffico SULLE STRADE DELLA CAPITALE, CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA Roma FIUMICINO E VIA ARDEATINA SI RALLENTA ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA DELLA BUFALOTTA E TIBURTINA SULLA TANGENZIALE CODE A TRATTI DA VIA DEI MONTI ...

Traffico Roma del 14-02-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019 ORE 19:20 I.V. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico INTENSO SULLE STRADE DELLA CAPITALE CODE SI REGISTRANO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE DI BUFALOTTA E PRENESTINA E DA VIA ARDEATINA A VIA DEL PESCACCIO IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA LA Roma FIUMICINO E VIA TUSCOLANA RALLENTAMENTI SUL PERCORSO ...