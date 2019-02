Totò a 121 anni dalla nascita | ancora in attesa del museo a lui dedicato

Auguri a Totò : 121 anni fa nasceva il principe della risata : Oggi 15 febbraio è il compleanno di una maschera indimenticabile del nostro cinema, come Antonio De Curtis, in arte Totò e definito "Il principe della risata". Dunque centoventuno anni fa nasceva l'attore i cui film sono conosciuti da ogni generazione, a dimostrazione dell'affetto nei confronti dell'artista poliedrico. La carriera cinematografica di Totò è iniziata in ritardo, come ha lui stesso raccontato nelle sue interviste definendosi un ...