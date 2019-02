«Tin Star 2» | dedicato a chi pensa che il Canada sia un posto tranquillo

La seconda stagione di Tin Star da stasera su Sky Atlantic [anche in 4K HDR] : Nel freddo paesaggio di Little Big Bear, cittadina incorniciata nelle Montagne Rocciose canadesi, continua la lotta del detective Jim Worth contro i suoi demoni e contro il suo fuori controllo e inquietante alter ego. Tutto quello che ama rischia ora di andare perduto nei nuovi episodi di TIN...

Tin Star - al via la seconda stagione con Tim Roth e Christina Hendricks : La seconda stagione di Tin Star al via su Sky Atlantic. La serie con Tim Roth e Christina Hendricks è in onda da venerdì 15 febbraio alle 21,15 su Sky Atlantic (mentre la prima stagione è possibile recuperarla tutta su Sky Box). Nelle Montagne Rocciose, versante canadese, tra il gelo e il freddo di una natura straordinariamente bella e crudele, nella cittadina di Little Big Bear continua la lotta contro i suoi demoni di Jim Worth. La serie è una ...

Single a San ValenTino : 14 star hot senza dolce metà per il 14 febbraio : Quando Single è meglio The post Single a San Valentino: 14 star hot senza dolce metà per il 14 febbraio appeared first on News Mtv Italia.

L'oroscopo di San ValenTino di Simon and The Stars (dedicato al benessere dei single) : È San Valentino e sei single? Niente paura, sei in buona compagnia: nel 2019, la Festa degli innamorati sembra registrare una particolare controtendenza. È questo quello che emerge dai dati raccolti da DBH, startup nata per rendere disponibili a tutti camere e servizi in hotel di lusso solo di giorno. Il 42% delle prenotazioni registrate per San Valentino quest'anno, infatti, risulta essere per una persona sola. In sostanziale ...

“Come farò a stare senza baci?” È di Marco Marcoaldi la poesia da leggere per San ValenTino : Se per San Valentino siete alla caccia di una dedica poetica per il vostro amato, non esitate a scegliere i versi di Franco Marcoaldi dalla raccolta 'Amore non amore' appena uscita in libreria. "Come farò a stare senza baci? senza poterti dire di continuo che mi piaci? Cosa farò quando le rose si spampaneranno e nell'inganno di un lugubre silenzio si consumerà la sera?"Continua a leggere

Tin Star 2 dal 15 febbraio su Sky : tutto quello che c’è da sapere sui nuovi episodi : Tim Rooth è pronto a tornare sugli innevati monti canadesi per Tin Star 2 che da domani, 15 febbraio, andrà in onda su Sky Atlantic per la gioia dei fan e del numeroso pubblico che ha seguito l'intensa prima stagione. Una famiglia americana sui generis, interessi e un passato oscuro e pesante di cui è facile liberarsi, tutto questo ha schiacciato lo sceriffo Jim Worth ma ha avuto modo di liberare la sua seconda personalità, il violento ...

San ValenTino : l’indagine - 7 italiani su 10 hanno paura di restare soli : La solitudine sgomenta, e la sua ombra si fa sentire ancor di più quando si avvicina la festa degli innamorati. Sette italiani su dieci, infatti, hanno paura di rimanere soli. Per oltre la metà è importante avere una relazione, però che non sia a distanza “perché è troppo difficile gestirla“. E la festa di San Valentino, che ha riempito le vetrine di cuori e fiori, “è un disagio per i single“. E’ quanto emerge da un ...

Biglietti SPAL-FiorenTina - come acquistare i tickets per la sfida della 24a giornata di Serie A di calcio : Da una parte la lotta per la salvezza, dall’altra quella per l’Europa. Destini che si incrociano nella sfida della 24a giornata tra SPAL e Fiorentina. I ferraresi sono reduci dalla sconfitta in rimonta contro l’Atalanta e hanno bisogno di tre punti al Paolo Mazza per continuare a mantenere un buon vantaggio rispetto alla terzultima; mentre la Fiorentina ha pareggiato 0-0 contro il Napoli ed è obbligata a vincere per non perdere ...

Tinte per capelli senza ammoniaca : le migliori da acquistare online : Per donne incinte o che vogliono evitare prodotti aggressivi e tossici, ecco 5 tinture per capelli naturali e prive di...

Speed skaTing - Finali Coppa del Mondo juniores Baselga di Piné 2019 : nelle mass start vittorie per Linda Rossi e Laura Peveri : Va in archivio anche la seconda ed ultima giornata di gare a Baselga di Piné, dove si sono disputate le Finali di Coppa del Mondo junior e neo-senior di Speed skating, che hanno fatto da prologo ai Mondiali di categoria che si disputeranno sul medesimo ovale nel pRossimo fine settimana. Dominio azzurro nelle mass start: nella categoria neo-senior la gara femminile va a Linda Rossi, che si impone con 31 punti davanti alla russa Veronika Suslova, ...

Speed skaTing - Mondiali 2019 : due amari quarti posti per Francesca Lollobrigida e Andrea Giovannini nelle mass start : Inutile negarlo, c’è un po’ di amarezza e delusione sull’esito di quest’ultima giornata dei Mondiali 2019 di Speed skating ad Inzell (Germania) in casa Italia. Di fatto la selezione nostrana conclude senza medaglie questa rassegna e con due quarti posti che lasciano tanto rammarico. Ci si riferisce ai piazzamenti di Francesca Lollobrigida e di Andrea Giovannini nelle mass start, le due specialità nelle quali il Bel Paese ...

LIVE Speed skaTing - Mondiali 2019 in DIRETTA : due amari quarti posti per Lollobrigida e Giovannini nelle mass start : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta ed ultima giornata dei Mondiali di Speed skating: oggi, domenica 10 febbraio, ad Inzell, in Germania, si concluderà la rassegna iridata su singole distanze. Saranno sei gli azzurri impegnati sull’ovale tedesco alla ricerca dei titoli sui 1500 metri e nelle mass start. Per quanto riguarda gli uomini per la mass start saranno in pista Andrea Giovannini e Daniel Niero, mentre sui ...

LIVE Speed skaTing - Mondiali 2019 in DIRETTA : Francesca Lollobrigida quarta nella mass start : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta ed ultima giornata dei Mondiali di Speed skating: oggi, domenica 10 febbraio, ad Inzell, in Germania, si concluderà la rassegna iridata su singole distanze. Saranno sei gli azzurri impegnati sull’ovale tedesco alla ricerca dei titoli sui 1500 metri e nelle mass start. Per quanto riguarda gli uomini per la mass start saranno in pista Andrea Giovannini e Daniel Niero, mentre sui ...

Emilia Romagna - la Lega si prepara a conquistarla. Alla sinistra per vincere serve disconTinuità : Manca meno di un anno alle elezioni regionali in Emilia Romagna. Se l’attuale maggioranza riesce a rinviare la data ai primi di gennaio 2020, mancano 11 mesi. Di mezzo ci sono altre elezioni regionali: oggi in Abruzzo e il 24 febbraio in Sardegna, poi il 26 maggio ci saranno le Europee con annesse le elezioni in Piemonte e in Basilicata, infine toccherà Alla Calabria e appunto all’Emilia Romagna. I sondaggi elettorali danno da mesi e in modo ...