Terremoto in Calabria | scossa al largo della costa tirrenica

Terremoto in Calabria - scossa di 3.3 al largo di Vibo Valentia : avvertita fino a Catanzaro : Terremoto di magnitudo 3.3 registrato al largo della costa calabrese sud occidentale, tra Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio di Calabria: nessun danno a cose e persone, ma solo tanta paura per gli abitanti che hanno avvertito distintamente il sisma. Ecco l'elenco dei comuni più vicini all'epicentro, in un raggio di 20 chilometri.Continua a leggere