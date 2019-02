Tennis | ATP Buenos Aires 2019 | Marco Cecchinato vola in semifinale! Battuto in due set

Tennis - ATP New York 2019 : Lorenzi perde la battaglia al terzo set contro il canadese Schnur : Finisce nei quarti di finale il cammino di Paolo Lorenzi nel torneo ATP di New York. Il 37enne senese, numero 111 del ranking mondiale, è stato sconfitto in tre set dal canadese Brayden Schnur, 23 anni, numero 154 del mondo, con il punteggio di 6-7 7-6 7-5 dopo due ore e quarantadue minuti di grande battaglia. Un primo set dove regna l’equilibrio. Lorenzi tiene abbastanza tranquillamente i propri turni di servizio, ma non sfrutta tre palle ...

Tennis - no del Governo a finali Atp a Torino. Panatta e Pietrangeli 'Una coltellata' - Ma la Fit chiede una proroga : TORINO - E' in bilico la possibilità, per Torino, di ospitare le Atp finals di Tennis dal 2021. Entro oggi il Governo avrebbe dovuto fornire le garanzie per sostenere la candidatura del capoluogo ...

Tennis - sfumano Atp Finals. Appendino : 'Governo sciolga indugi' : 'Per mia fortuna non mi occupo di politica, ma da uomo dello sport mi dispiace che non si capiscano certe cose. Sembra che del Paese reale non interessi a nessuno. I due partiti di governo che si ...

Tennis - sfumano Atp Finals. Appendino : "Governo sciolga indugi" : Sarebbe un volano per il Tennis italiano ma anche per l'economia del territorio e di tutto il Paese, visti gli investimenti pluriennali che è in grado di attrarre. Non è un caso che si siano ...

Tennis : le ATP Finals non si disputeranno a Torino. Il Governo non ha dato l’assenso per questioni economiche : Il progetto di organizzare le ATP Finals a Torino è definitivamente sfumato. La candidatura del capoluogo piemontese ad essere teatro del Masters di Tennis maschile, dal 2021 al 2025, è definitivamente tramontata per questioni economiche. L’ATP infatti aveva richiesto a tutte le candidata in ballo (Londra, Manchester, Tokyo, Singapore ed appunto Torino) di versare delle quote annuali e dare quindi opportune garanzie circa la gestione ...

Calendario ATP Tennis 2019 - le date e il programma di tutti i tornei. Stagione lunghissima da gennaio a novembre : Ci siamo, una nuova Stagione di grande Tennis sta per cominciare. A partire dalla prossima settimana si comincerà a fare sul serio in un’annata lunghissima in cui gli impegni per i giocatori saranno molteplici. Si partirà dall’ultimo giorno del 2018 per arrivare alle Finals di Coppa Davis di fine novembre 2019. Un percorso lastricato di difficoltà e di prove complicate che i protagonisti di racchetta e pallina dovranno superare per ...

Tennis - ATP Buenos Aires 2019 : Fabio Fognini esce di scena al secondo turno. L’azzurro sconfitto da Munar in tre set : Non arrivano buone notizie dall’ATP di Buenos Aires (Argentina). Il nostro Fabio Fognini (n.15 del mondo) è stato, infatti, sconfitto dallo spagnolo Jaume Munar (n.77 del ranking) con il punteggio di 4-6 6-4 7-5 in 2 ore e 22 minuti di partita. Un incontro nel quale i tanti errori del ligure hanno finito per favorire l’iberico, uscito vincitore dal confronto, che affronterà nel prossimo match l’argentino Guido Pella (n.50 ...

Tennis - ATP Buenos Aires 2019 : Marco Cecchinato ai i quarti di finale. Sconfitto il cileno Garin in due set : Marco Cecchinato accede ai quarti di finale del torneo ATP di Buenos Aires. Il nativo di Palermo ha Sconfitto in due set il cileno Christian Garin, numero 93 del mondo, con il punteggio di 7-6 6-4 dopo un’ora e cinquantuno minuti di gioco. Per il siciliano arriva finalmente una vittoria dopo l’eliminazioni all’esordio agli Australian Open e nei tornei di Auckland e Cordoba. L’ultima vittoria del numero 18 del ranking ...

Tennis - ATP : Lorenzi rimonta e centra i quarti a New York - fuori Sonego a Buenos Aires : Sonego SCONFITTO - Il 23enne torinese, numero 189 del mondo, ha chiuso con il 56% di punti con la prima e solo il 45% con la seconda. Nel terzo confronto contro Carballes Baena, che l'aveva battuto ...

Tennis - ATP New York 2019 : Paolo Lorenzi passa ai quarti di finale - sconfitto Harrison in rimonta : Paolo Lorenzi si è qualificato ai quarti di finale dell’ATP 250 di New York, sul cemento statunitense il nostro portacolori è riuscito a sconfiggere lo statunitense Ryan Harrison in rimonta per 4-6, 6-4, 6-4. Il senese ora se la dovrà vedere contro il vincente del match tra Schnur e Johnson. L’attuale numero 111 del ranking ATP è riuscito ad avere la meglio sul numero 92 dopo 2 ore e 6 minuti di grande battaglia in cui non ha mai ...

Tennis - ATP 250 Buenos Aires 2019 : Lorenzo Sonego eliminato al secondo turno dallo spagnolo Roberto Carballes Baena in due set : Finisce al secondo turno l’avventura di Lorenzo Sonego all’ATP 250 di Buenos Aires. Il torinese, che nella capitale argentina aveva superato le qualificazioni, è stato sconfitto in due set dallo spagnolo Roberto Carballes Baena, attualmente numero 119 del mondo, ma con una miglior classifica di numero 72, con il punteggio di 7-5 6-1. L’iberico aspetta ai quarti di finale uno tra il nostro Marco Cecchinato e il cileno Christian ...

Tennis - ATP Rotterdam 2019 : Andreas Seppi viene rimontato e battuto da Gael Monfils al secondo turno : Si interrompe al secondo turno la corsa di Andreas Seppi nel torneo ATP 250 di Rotterdam: sul cemento al coperto olandese l’azzurro è rimontato e battuto dal transalpino Gael Monfils, che si impone col punteggio di 4-6 6-1 6-3 in poco più di un’ora e mezza di gioco. Nel primo set i servizi la fanno da padrone fino all’ottavo game, anche se in apertura Monfils annulla due palle break all’azzurro e Seppi ne cancella una al ...