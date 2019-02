Studio dell’Università di Siena sul cuore degli ultramaratoneti | per valutare gli effetti

meteoweb.eu

: RT @blacklunaticat: Mangiare prevalentemente cibo #biologico contribuisce a far crollare i livelli di #pesticidi nell'organismo. I risultat… - allarme24 : RT @blacklunaticat: Mangiare prevalentemente cibo #biologico contribuisce a far crollare i livelli di #pesticidi nell'organismo. I risultat… - carlopagliani : RT @blacklunaticat: Mangiare prevalentemente cibo #biologico contribuisce a far crollare i livelli di #pesticidi nell'organismo. I risultat… - LinkageADV : RT @FederBio: #BioToday Mangiare solo cibo #biologico fa crollare i livelli pesticidi nell’organismo. I risultati di uno studio dell’Univer… -

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Quali sono glisuldi sforzi intensi e prolungati come quello di una ultramaratona? A questa domanda contribuirà a rispondere lodisugli atleti che parteciperanno alla Ultramarathon di 50 chilometri, da San Gimignano a, il 24 febbraio. Il gruppo di ricerca di Cardiologia dello Sport dell’Ateneo, coordinato dal professor Flavio D’Ascenzi, sottoporrà i podisti che vorranno contribuire al progetto di ricerca a un controllo elettrocardiografico pre- e post- gara. I ricercatori valuteranno le alterazioni delle proprietà elettriche del: i dati saranno poi letti ed elaborati in seguito in modo anonimo, per stabilire se uno sforzo così intenso e prolungato come quello delle ultramaratone può essere benefico per ilatleti, o se può portare a delle modificazioni non fisiologiche dell’attività elettrica. “Questa ...