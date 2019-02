Stretta sulle baby gang | l' età per il carcere scende a 12 anni

Da Capri a Cortina : la Stretta sulle aperture domenicali penalizza le località turistiche : La riforma della chiusure domenicali per gli esercizi commerciali rischia di essere un pesante boomerang per l'economia delle città a forte vocazione turistica. Per l'Italia che vive di turismo 12 mesi l'anno - si pensi a posti come Taormina, Capri, le Cinque Terre o le perle delle Dolomiti come Cortina e ...

Stretta sulle emissioni auto - le contromosse di Fca e Volkswagen : Volkswagen, “per aver risolto il problema dell’inquinamento automobilistico producendo automaticamente meno emissioni quando le automobili sono sottoposte a test” (Foto: Sean Gallup/Getty Images) Tempi duri per il mercato dell’auto tradizionale (e inquinante) in Europa. Dopo lo scandalo Dieselgate che ha coinvolto alcune delle più importanti case produttrici di automobili, tra cui Fca Fiat-Chrysler e la tedesca Volkswagen, il Parlamento europeo ...

Migranti - anche in Spagna Stretta sulle Ong : Open Arms bloccata a Barcellona : Il caso Sea Watch e la sempre più difficile intesa europea per gli sbarchi dei Migranti provocano una ulteriore stretta all'attività delle Ong. Nelle stesse ore in cui a Roma il commissario europeo ...

Ecotassa : resta - ma soft. Stretta sulle assicurazioni : Ecotassa soft, incentivi e punizioni più severe per chi sgarra sulla RC auto. Nella legge di bilancio vi sono molte novità che riguardano il mondo dell'auto. Vediamole da vicino. veicoli eco - L'Ecotassa di cui si è molto parlato nei giorni scorsi resta, ma dovrebbe interessare soltanto le auto di lusso e i suv, secondo parametri legati ...

Stretta sulle slot in Valle d'Aosta : ANSA, - AOSTA, 11 DIC - Una Stretta sulla diffusione del gioco d'azzardo e in particolare delle slot nei locali è stata decisa all'unanimità dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta. La precedente ...