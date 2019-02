Spagna | socialisti e Podemos indietro nei sondaggi L’ultradestra di Vox in crescita

Spagna - svolta in Andalusia : la destra al governo dopo 36 anni di dominio dei socialisti. Nell’intesa i nazionalisti di Vox : svolta storica in Andalusia, dove per la prima volta dalla fine della dittatura in Spagna e dopo 36 anni ininterrotti di governo socialista, i conservatori e l’ultradestra hanno conquistato oggi il Parlamento regionale. L’accordo concluso fra il Partido Popular e Ciudadanos ha incluso anche la destra radicale di Vox, che ha fatto irruzione nell’assemblea con 12 deputati alle elezioni del 2 dicembre. Il cambio di ciclo politico nella ...